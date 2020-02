Brandenburg/H

Ein Patient ist am Samstag um 10.45 aus der geschlossenen Abteilung des Asklepios Klinkums in Brandenburg geflohen. Seitdem sucht die Polizei nach dem 31-jährigen Mann. Auch Hubschrauber waren dazu eingesetzt worden.

„Er hält sich in Brandenburg versteckt“, sagt Dienstgruppenleiterin Sandra Kose am Sonntag. Von dem Mann gehe keine Gefahr aus. Er war wegen Eigengefährdung in der Fachklinik untergebracht. Diese ist von einem mehrere Meter hohen Zaun umgeben. Immer wieder gelinge es Patienten, den Zaun zu überwinden, so die Polizeihauptkommissarin.

Die Abteilung ist nicht zu verwechseln mit der Sicherungsverwahrung in der benachbarten Justizvollzugsanstalt Brandenburg, in der hochgefährliche Straftäter nach Absitzen ihrer Freiheitsstrafe untergebracht sind.

Von Marion von Imhoff