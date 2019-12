Brandenburg/H

Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter, der am 16. November eine 31 Jahre alte Frau in der Nähe des Brandenburger Hauptbahnhofes sexuell genötigt haben soll. Die Frau war an jenem Samstag um 3.40 mit dem Zug angekommen und wollte zu Fuß nach Hause gehen. In der Werderstraße bemerkte die Brandenburgerin einen Mann, der ihr folgte. In Höhe der Einmündung zur Blumenstraße sprach der Unbekannte die Frau in gebrochenem Deutsch an, ob sie Sex mit ihm haben wolle. Sie lehnte dies ab und erkannte, dass der Mann bereits seine Hose geöffnet hatte und sein Geschlechtsteil heraushing.

Die Frau versuchte, davon zu eilen. Doch der Täter packte sie am Arm, hockte sich hin und wollte sich ihrem Intimbereich nähern. Die Brandenburgerin riss sich los und stürzte. Sie drohte mit der Polizei und schlug so den Angreifer in die Flucht.

Erst Stunden später, gegen Samstagmittag, erstatte die Frau Anzeige bei der Polizei. Dieser liegt nun ein Phantombild des Gesuchten vor. Der Mann mit südländischem Aussehen ist etwa 35 Jahre alt und mit 1,65 bis 1,70 Metern relativ klein. Er trug eine Stoppelglatze, eine grüne Bomberjacke, Jeans und dunkle Sportschuhe. Der Mann hat leichte Segelohren.

Die Polizei bittet Zeugen oder Menschen, die Hinweise geben können, sich zu melden unter 03381-5600 oder www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben.

