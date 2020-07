Brandenburg/H

Ein per Haftbefehl gesuchter Brandenburger ist der Polizei ins Netz gegangen, nachdem der 31-Jährige am Samstag um 20 Uhr in einem Discounter in der August-Bebel-Straße einen Diebstahl begangen hat. Die Beute waren Alkohol und Lebensmittel. Der Tatverdächtige wurde gestellt und so lange festgehalten, bis die Polizei eintraf.

Die Polizisten stellten schnell fest, wer ihnen da gegenüber stand. Gegen den Brandenburger liegt ein Haftbefehl wegen Körperverletzung und Diebstahls vor. Die Nacht verbrachte der 31-Jährige im Gewahrsam der Polizei und sitzt seit Sonntag nun in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg für ein Jahr und acht Monate.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ