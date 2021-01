Brandenburg/H

Beamte des Brandenburger Polizeireviers überprüften am Dienstagvormittag in der Altstadt die Anschrift eines 25 Jahre alten Mannes, der seitens der Justizbehörden wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe mit Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizisten trafen den 25-Jährigen gegen 8.30 in seiner Wohnung an. Während er sich anzog, entdeckten die Beamten Reste möglicher Betäubungsmittel und entsprechende Utensilien in der Wohnung.

Daraufhin durchsuchten sie die Wohnung des Mannes und fanden weitere unterschiedliche Betäubungsmittel, darunter LSD-Trips, Ecstasytabletten und Amphetamine. Die Polizisten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Durch die Zahlung der geforderten Geldstrafe konnte der Mann seine Festnahme vorerst abwenden.

