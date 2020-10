Brandenburg/H

Die Polizei hat binnen 24 Stunden elf Wildunfälle in Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und im Havelland registriert. Glücklicherweise kam dabei kein Mensch zu Schaden. Der schlimmste Unfall ereignete sich auf der Autobahn 10 zwischen der Anschlussstelle Falkensee und dem Dreieck Havelland. Eine Rotte Wildschweine lief auf die Fahrbahn. Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und fuhr in die Tiere. Das Auto musste danach abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei 7.000 Euro. Keine Angaben machte die Polizei, wie viel Tiere ums Leben kamen.

Vor dieser Entwicklung appellieren die Beamten eindringlich an alle Autofahrer, auf Wild vermehrt zu achten. Mit Beginn der dunklen Jahreszeit würden erfahrungsgemäß Wildtiere wieder aktiver, berichtet Polizeisprecher Simon Harre. Es komme daher zu mehr Unfällen.

Tier mit Schuss erlöst

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag kam es in Potsdam-Mittelmark zu drei Wildunfällen. Sie ereigneten sich bei Niemegk, Medwitz und Reesdorf. Ein Reh, ein Wildschwein und ein Dachs liefen dabei vor Autos. Im Havelland ereigneten sich sogar vier Wildunfälle. In Schönwalde-Glien sprang ein Wildschwein vor ein Auto. Es kam zu einem Schaden am Fahrzeug von mehreren tausend Euro. Eine Stunde später kollidierte ein Wagen dort mit einem Reh. Weitere Unfälle dieser Art ereigneten sich bei Semlin und Rhinsmühlen.

In Teltow-Fläming musste bei Baruth ein Polizeibeamter ein verletztes Reh durch die Dienstwaffe von dessen Leid erlösen, nachdem das Tier von einem Auto angefahren worden war.

