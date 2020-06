Polizei warnt nach Rettungsaktion: „Waschbären sind keine Kuscheltiere“

Plaue

Für ihre Waschbär-Rettungsaktion vor einigen Tagen hat die Polizei nicht nur Lob geerntet. In Plaue fingen Polizisten zwei Waschbär-Junge ein, nachdem ein Zeuge sie alarmiert hatte. Er hatte die kleinen Tiere nach ihrer Mutter schreiend über die Straße laufen sehen. Die Jungtiere sind nun der Tierrettung übergeben worden.

Die Fotos der Rettungsaktion gingen ans Herz. Quelle: Polizei Brandenburg

Anzeige

„Einerseits fanden viele die Fotos schön und die Tiere sehr niedlich, in der Jägerschaft wurde unser Artikel mit sehr gemischten Gefühlen wahrgenommen“, schreibt die Polizei nun auf die konträren Reaktionen zur Rettungsmission. Sie nimmt den Vorfall daher als Anlass, über den Waschbären aufzuklären. „Es ist verboten, die Tiere aus der Natur mitzunehmen. Der Waschbär ist auch kein Kuscheltier“, heißt es in der Pressemitteilung.

Weitere MAZ+ Artikel

Waschbären können zur Plage werden

Das macht auch Andreas Beiler, Vorsitzender des Jagdverbandes Brandenburg an der Havel, klar. „Wir bejagen den Waschbären scharf“, sagt er. Die Raubtiere gelten als invasive Art, weil sie andere Tierarten durch Fressen von Gelegen und Jungtieren stark dezimieren und damit die biologische Vielfalt gefährden. Zudem, so sagt der Jäger, ist der Waschbär „ein unangenehmer Zeitgenosse, wenn er am Haus ist“. In Gegenden wie Kassel sei zu beobachten, dass sie sich zu echten Plagegeistern entwickeln können. Dort dringen die Tiere auf Dachböden vor und plündern Gärten.

Beiler rät im Zweifel dazu, erst einmal gar nichts zu unternehmen, wenn eine Situation wie die in Plaue beobachtet wird. „Häufig sind die Muttertiere in der Nähe“, sagt er dazu. Sollte diese längerfristig nicht auftauchen, können Fachkräfte wie der zuständige Jagdpächter, die Polizei oder eben die Tierrettung kontaktiert werden. Im konkreten Fall nimmt der Jäger die Polizisten in Schutz. Die Reaktion, die Tiere einzusammeln und der Tierrettung zu übergeben, war grundsätzlich richtig, meint er. „Die Polizisten können Waschbären nicht waidgerecht jagen.“

Die Polizei ihrerseits appelliert nun an die Menschen, sich nicht vom putzigen Aussehen der Tiere verleiten zu lassen. „Bitte seien Sie achtsam und nehmen den Artikel nicht zum Anstoß, junge Wildtiere einzusammeln, aus der Befürchtung, ihnen könnte etwas passieren“, schreibt sie – und bedankt sich für die entsprechenden Hinweise zum Fall.

Von Antje Preuschoff