Brandenburg/H

Grausiger Fund am Montagmorgen: Gegen 9 Uhr hat die Polizei eine leblose Person aus dem Brandenburger Stadtkanal gezogen. Laut dem Online-Portal Meetingpoint soll es sich bei der Toten um eine Frau handeln. Sie soll von einem Passanten entdeckt worden sein. Der Bereich rund um die Brücke am Paulikloster war am Morgen weiträumig abgesperrt. Die Brandenburger Polizei hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert.

Von MAZ