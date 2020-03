Polizei zu Drogen an Schulen: Konsum nimmt stetig zu

Brandenburg/H

Vor zunehmenden Problemen an Schulen, vor allem dem ansteigenden Drogenkonsum, hat jüngst der Humanistische Regionalverband gewarnt. Geschäftsführer Axel Krause schilderte, dass die Situation aus Sicht seiner Schulsozialarbeiter immer heikler wird. Drogen seien sogar an Grundschulen schon Thema.

Die zunehmende Bedeutung bestätigt auch Streetworkerin Denise Rexhausen, die für den Humanistischen Regionalverband in Hohenstücken unterwegs ist. „Wenn man auf Jugendliche trifft, sind Drogen eines der Themen schlechthin“, sagt sie. Insbesondere Cannabis stände dabei hoch im Kurs. Selbst das Dealen wird immer offensichtlicher, hat sie dabei festgestellt.

Häufig nur Verdachtsmomente

„Der Konsum und damit verbundene unerlaubte Besitz / Umgang mit illegalen Betäubungsmittel nimmt nach Einschätzung der Polizeiinspektion Brandenburg nicht nur im Inspektionsbereich, sondern gesamtgesellschaftlich stetig zu“, teilt Heiko Schmidt, Sprecher der Polizeidirektion West, nun mit. Statistisch sind in den vergangenen beiden Jahren zwar nur jeweils vier Delikte an Schulen erfasst worden, bei denen Cannabis, Amphetamine und Ecstasy im Spiel waren. Aber es müsse von einer höheren Dunkelziffer ausgegangen werden, so Schmidt. „Ein Fall von „ Drogen an Grundschulen“ ist in der der Polizeiinspektion aber nicht bekannt“, schränkt er ein.

„Gegenüber der Polizei werden seitens der Schulen hauptsächlich Verdachtsmomente geäußert, dass einzelne Schüler mit Drogen zu tun haben könnten. Beweiskräftige Feststellungen gibt es aber eher selten“, führt der Polizeisprecher aus. Um dem Konsum gegenzuwirken, setzt die Polizei auf Prävention. 2019 gab es 49 Drogenpräventionsveranstaltungen an Schulen. 1029 Schüler, Lehrer und Eltern wurden so erreicht.

Mit Kontrollen Stopp sagen

Auf Verdachtsäußerungen reagiere die Polizei mit Vor-Ort-Kontrollen. Sie empfiehlt dem Schulpersonal zudem, in eigener Zuständigkeit Kontrollen durchzuführen, sagt Schmidt. „Dadurch werden zumindest zeitweilig und erkennbar „Drogendelikte“ vom Schulgelände verdrängt“, meint er.

Auf diese Art wollen auch die Schulsozialarbeiter vom Humanistischen Regionalverband gegensteuern. Taschenchecks, Kontrollbesuche der Polizei, sogar richtige Razzien habe es bereits gegeben, berichtet die stellvertretende Geschäftsführerin Susen Mutzek. „Damit ist erst einmal ein Stück Stopp gesagt worden“, findet sie.

Von Antje Preuschoff