Bürger in Uniform kann im Prinzip jeder werden. Egal, ob im mittleren oder im gehobenen Polizeivollzugsdienst: Wer sich für einen Beruf bei der Polizei entscheidet, der hat vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Einzige Voraussetzung, die für alle gilt: man muss mindestens sechzehn Jahre alt sein und darf zum Zeitpunkt der Einstellung nicht älter als 36 Jahre sein. Eine Mindestkörpergröße ist hingegen nicht vorgeschrieben. Falls die für die angestrebte Laufbahn erforderlichen Schulabschlüsse nicht vorhanden sind, können sie innerhalb einer bestimmten Frist auch nach der Einstellung noch erworben werden.

Junge Menschen zeigen Interesse

Das Interesse am diesjährigen Berufemarkt, an dem sich auch die Polizeiinspektion West und die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel am Samstag beteiligt haben, war groß. Es strömten vor allem junge Leute herbei. Schwerpunkt dieser Veranstaltung sei die Nachwuchswerbung, erklärte Pressesprecherin Ariane Attrodt. Vermitteln wolle man Antworten auf die Frage „Was macht die Polizei?“

Großer Andrang von jungen Menschen herrschte zum Berufe-Tag am Sonnabend in der Polizeiinspektion Brandenburg. Quelle: Ann Brünink

GPS im Funkwagen

Einstellungsberaterin Simone Riemann hat die Veranstaltung organisiert. Sie und ihre Kollegen haben die in Brandenburg vorhandene Technik präsentiert. Alle Funkwagen seien mit GPS ausgestattet und können von der Einsatzzentrale aus gesteuert werden. Die Arbeit dort sei anstrengender als das Fahren der Wagen, erfahren die Besucher von dem diensttuenden Beamten am Bildschirm.

Blitzer in der Autobahnstreife

ESO 8.0 heißt eine Anlage, mit der vier Polizeifahrzeuge ausgestattet sind. Sie dürfte bei Autofahrern wenig beliebt sein, denn es handelt sich um einen sogenannten „Sensor mit Recheneinheit“, das ist eine Blitzanlage für Autobahnen. 99 Prozent der Autofahrer würden korrekt fahren, berichtet Polizeihauptmeister Frank Lehmann. Er ist ein sehr erfahrener Beamter, der seit 1985 bei der Polizei arbeitet. ESO 8.0 kann nur Geschwindigkeiten bis zu 250 Stundenkilometern erfassen, verrät er. Wer schneller unterwegs ist, habe dennoch kein Glück, denn die Anlage erfasst ihn trotzdem und vermerkt dann, dass der Betreffende schneller gefahren ist.

Noch keine Fahrverbote für Ältere

Frank Lehmann hat viel Verständnis dafür, dass ältere Menschen nur selten von sich aus auf das Autofahren verzichten wollen und ihre Fahrerlaubnis nicht freiwillig abgeben. Doch Fahrverbote für alte Menschen werde es seiner Ansicht nach trotzdem nicht geben, denn kein Politiker werde sich jemals für derartige Fahrverbote einsetzen.

Nicht gerade gemütlich geht es bei der Festnahme sowie in der Gemeinschafts- oder der Einzelzelle zu. Quelle: Ann Brünink

Großraumbüros fallen aus der Zeit

Mehrmals am Tag hat Simone Riemann Besuchergruppen durch das moderne Dienstgebäude an der Magdeburger Straße geführt. Doch auch in der Architektur unterscheidet sich manchmal die Praxis deutlich von der Theorie. So hat man in dem Dienstgebäude Großraumbüros geschaffen. Hier teilen sich im ersten Stock vierzehn Beamte der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel acht Arbeitsplätze.

Viel Lärm beim Telefonieren

Entsprechend groß ist die Lärmbelästigung, denn gerade Polizeibeamte recherchieren viel am Telefon. Außerdem sind manche Gespräche ja auch vertraulich. Deshalb hat man die einzelnen Arbeitsplätze mit Trennwänden von einander abgeschirmt, was das Problem etwas entschärft hat.

Arbeitsplätze persönlich dekoriert

Damit jedem trotz ständig wechselndem Arbeitsplatz die notwendigen Büromaterialien zur Verfügung stehen, hat jeder Beamte einen Koffer erhalten, der mit den entsprechenden Materialien ausgestattet ist. Damit jedoch niemand seinen Koffer ständig hin und her schleppen muss, hat man Schließfächer vorgesehen, in denen diese Koffer eingeschlossen werden können. Doch die Fächer werden praktisch von niemandem genutzt, berichtet Simone Riemann. Denn jeder habe sich „seinen“ Schreibtisch ausgesucht, den er immer wieder ansteuert und mit persönlichen Dingen dekoriert.

Übrigens die Kinder der Beamten von der Brandenburger Polizeiinspektion haben zum Gelingen der Veranstaltung entscheidend mit beigetragen: Sie haben für das Kuchenbüfett ganz viele Kuchen gebacken.

