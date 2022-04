Polizeiauto bei Verfolgungsjagd nahe Klaistow beschädigt

Klaistow

Im Kreisverkehr am Spargelhof Klaistow kam der Polizei ein Mercedes-Fahrer nicht geheuer vor. Der Mann war in der Nacht zum Sonntag in auffälliger Fahrweise unterwegs. Eine Verkehrskontrolle war fällig. Doch der Fahrzeugführer reagierte nicht auf das Anhaltesignal und flüchtet mit seinem Auto über die L 90 in Richtung Beelitz. Dabei fuhr er mehrfach gegen eine Leitplanke und gegen Bordsteine. Sogar vom ausgelösten Airbag lies sich der Flüchtige nicht behindern. Er gab weiter Gas. Die Polizei hinterher.

Polizeiauto bei Klaistow beschädigt

Der Funkwagen wurde durch Trümmerteile des Mercedes schwer beschädigt und musste stoppen. Doch auch das Fluchtfahrzeug kam nicht mehr weiter. Der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter, konnte jedoch von den Gesetzeshütern geschnappt werden. Der alkoholisierte Mann muss jetzt mit Anzeigen wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, sowie wegen illegalen Autorennens mit der Polizei und Unfallflucht rechnen.

Von Frank Bürstenbinder