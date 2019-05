Brandenburg/H

Ein 16 Jahre alter Brandenburger und sein drei Jahre älterer Kumpel haben am Samstag um 20 Uhr in der Wredowstraße drei Mehrfamilienhäuser mit Farbe besprüht. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die kurze Zeit später die beiden polizeibekannten Heranwachsenden fassen konnten. Sie hatten sechs Sprühdosen bei sich. „Beide müsse nun mit einer Strafe rechnen“, so ein Polizeisprecher.

Von MAZonline