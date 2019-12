Brandenburg/H

Ein Bürger in Brandenburg/Havel hat am Montag Polizeibeamte gefragt, ob sie einen herrenlosen Hund im Stadtgebiet Hohenstücken bemerkt hätten. Unmittelbar zuvor hatten die Gesetzeshüter auf der Fahrt zu einem anderen Einsatz tatsächlich gesehen, wie ein polizeibekannter 39 Jahre alter Mann mit einem Hund in der Nähe umherspazierte.

Weil die Beschreibung des Vierbeiners passte und bekannt war, dass der junge Mann keinen Hund besitzt, wurde er in der Wiener Straße angehalten und zur Sache befragt. Tatsächlich gehörte der Hund nicht ihm. Somit konnten die Beamten das Tier seinem rechtmäßigen Herrchen zurückbringen.

Der hinlänglich bekannte Brandenburger muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

Von MAZ