Brandenburg/H

Ein polizeibekannter Straftäter hat am Donnerstag binnen fünf Stunden mehrere Vergehen verübt. Der 53-jährige betrunkene Mann beging zunächst einen Ladendiebstahl, als er dabei von Mitarbeitern gestoppt werden sollte, beleidigte er diese und griff einer Kundin an den Po. Polizisten brachten den Mann in die Asklepios Klinik, wo er sich seit einiger Zeit einer Behandlung unterzieht. Doch kurze Zeit später verließ der 53-Jährige die Klinik und betrat trotz Hausverbots ein weiteres Geschäft. Die Polizei nahm daraufhin den „Unbelehrbaren“ in Gewahrsam, wie eine Polizeisprecherin mitteilt. Gegen den Mann ermittelt nun die Kripo.

Von MAZonline