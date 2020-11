Brandenburg/H

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Freitag betrunken mit seinem Krad auf dem Görden in Brandenburg gegen ein ausparkendes Auto gefahren. Der Brandenburger erlitt leichte Verletzungen an der Schulter. Bei der Unfallaufnahme zeigte ein Atemalkoholtest, dass er zuvor erheblich getrunken hatte. Der Wert lag bei 1,82 Promille.

Zudem gehörte das Versicherungskennzeichen des Krads an ein anderes Motorrad. Auch eine Fahrerlaubnis besitzt der Mann nicht. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den 36-Jährigen laufen nun gleich mehrere Ermittlungen.

Von MAZ