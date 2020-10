Brandenburg/H

Zwei Männer sind am Mittwoch um 10 Uhr in der Sankt-Annen-Galerie in Brandenburg an der Havel in Streit geraten. Ein 24 Jahre alter Mann trat und schlug daraufhin einen knapp 20 Jahre Älteren. Dieser konterte mit Beleidigungen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben glücklicherweise niemand.

Zeugen alarmierten die Polizei. Diese nahm zwei Strafanzeigen auf und ermittelt nun wegen Körperverletzung und Beleidigung.

Von MAZ