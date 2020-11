Brandenburg/H

Diebe haben am Freitag von einem eingezäunten Grundstück des Handwerkerhofes in Brandenburg 20 Meter Kabel gestohlen. Am Samstag kehrten die Täter offenbar zurück. Diesmal jedoch wurden sie gestört. Der Eigentümer lässt nach dem ersten Diebstahl sein Grundstück dauerhaft überwachen.

Die Täter flüchteten, ließen aber eine Axt zurück. Kriminaltechniker sicherten an dem Einbruchswerkzeug Spuren. Sie hofft so, auf die Täter später überführen zu können. Noch laufen die Ermittlungen.

Von MAZ