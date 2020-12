Brandenburg/H

Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes in der Neuendorfer Straße in Brandenburg haben am Samstag gegen 17 Uhr zwei Jungen gestoppt, die versuchten, einen Whisky zu stehlen. Die Verkäufer alarmierten die Polizei. In den Taschen der Jugendlichen entdeckte die Polizei anschließend auch noch Drogen.

Die Beamten verständigten die Eltern. Gegen ihre Kinder ermittelt nun die Kripo wegen Ladendiebstahls und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZ