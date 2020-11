Brandenburg/H

Die Polizei ist am Mittwochabend in Brandenburg Rettungssanitätern zu Hilfe geeilt, die von einem betrunkenen Mann angegriffen wurden. Wegen des 66-Jährigen waren die Sanitäter zur Brielower Straße ausgerückt. Doch anstatt sich helfen zu lassen, stürmte der Alkoholisierte mit erhobener Faust auf die Sanitäter los. Diese konnten den Angriff abwehren und die Polizei alarmieren. Bis zu deren Eintreffen hielten sie den Mann fest. Auch während dieser Zeit blieb der Mann aggressiv und wollte die Retter verletzen, was ihm glücklicherweise nicht gelang.

Der Mann wies einen Atemalkoholwert von 1,56 Promille auf und konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Die Polizisten nahmen ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten zur Ausnüchterung in Gewahrsam und mit zur Wache. Ein Arzt bescheinigte, dass der Betrunkene gewahrsamstauglich war. Gegen den 66-Jährigen erging Anzeige wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

Von MAZ