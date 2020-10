Brandenburg/H

Ein Brandenburger hat am Freitag um 18.25 Uhr im Lankenweg in Kirchmöser Polizisten mehrfach beleidigt und mit dem Tode bedroht. Das teilte Polizeidienstgruppenleiter Marko Lange am Sonntag mit. Der 37-Jahre alte Täter hatte sich wiederholt auf einem fremden Grundstück aufgehalten. Ein entsprechender Notruf ging bei der Polizei ein. Diese eilte zum Ort des Geschehens und erließ Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch gegen den Täter.

Daraufhin kam es zu einer Eskalation, in deren Verlauf die Polizisten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam nahmen. Später wurde der Brandenburger wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn ermittelt nun die Kripo auch wegen Bedrohung und Beleidigung.

Von MAZ