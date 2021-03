Brandenburg an der Havel

Im Großen und Ganzen positiv fällt die Auswertung der Polizeidirektion West (PD West) für das Jahr 2020 im Bereich der Kriminalitätsentwicklung und Verkehrsunfallbilanz aus. Das ist das Fazit der nun veröffentlichen Zahlen. Sowohl die Anzahl der Straftaten als auch der Verkehrsunfälle ist im Vergleich zum Vorjahr spürbar zurückgegangen.

Diese Bilanz sei maßgeblich vor allem auf die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen zurückzuführen, erklärte Karsten Schiewe, Leiter der Polizeidirektion West. In deren Einzugsbereich liegen auch Brandenburg an der Havel und der Kreis Potsdam-Mittelmark. „2020 war rückblickend auch für die Polizeidirektion West ein besonderes und außergewöhnliches Jahr“, Konstatierte Schiewe. Die neuen Herausforderungen, habe man jedoch „sehr gut bewältigt“.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um ein gutes Zehntel ist die Zahl der von der Polizei erfassten Fälle 2020 (50 017) im Vergleich zum Jahr 2019 (55 821) zurückgegangen. Mehr als die Hälfte – 55,3 Prozent – dieser Fälle konnten aufgeklärt werden (2019: 54 Prozent). Besonders auffällig ist der Rückgang bei Diebstählen: Fast 3000 Fälle weniger als im Vorjahr (20 648) wurden 2020 (17 721) verzeichnet. Gleiches gilt auch für Einbrüche in Wohnungen und Einfamilienhäuser.

Hier sei laut Polizeidirektion mit einem Minus von rund 20 Prozent sogar ein Rekordtief verzeichnet worden. 868 Fälle – davon 334 Tageswohnungseinbrüche (6 und 21 Uhr) – verzeichnet die Statistik für 2020, 2019 waren es noch 1101 Fälle. Laut Schiewe zählte dieser Bereich 2020 zu den Präventionsschwerpunkten. So waren unter anderem Beamte mit und ohne Uniform insbesondere in der dunklen Jahreszeit verstärkt im Einsatz und wurde dabei unter anderem auch von der Reiterstaffel der Bundespolizei unterstützt.

„Die Corona-Pandemie hat außerdem dazu geführt, dass viele Menschen häufiger zu Hause waren. Dadurch hatten Täter schlicht weniger Gelegenheiten, unbemerkt in Häuser oder Wohnungen einzubrechen“, erklärt Sven Mutschischk, Leiter der Kriminalpolizei der Direktion. „Einerseits schreckt die Anwesenheit der Bewohner ab, andererseits sind mehr aufmerksame Nachbarn zu Hause. Das zeigte sich auch in einem erhöhten Hinweisaufkommen und mündete in einer verbesserten Aufklärungsquote im vergangenen Jahr.“

Die Zahl der Gewaltstraftaten war 2020 ebenfalls rückläufig – um rund zehn Prozent. In diesen Bereich fallen unter anderem Körperverletzung, Raub, Mord, Totschlag und Vergewaltigung, aber auch Genitalverstümmelungen oder erpresserischer Menschenraub. 1414 Fälle seien 2020 insgesamt verzeichnet worden, 2019 waren es noch 1582 gewesen. Vor allem mögliche Auswirkungen der Corona-Einschränkungen auf den Bereich der häuslichen Gewalt hätten dabei im öffentlichen Fokus gestanden, so Schiewe.

Tatsächlich seien die Fallzahlen, die der Polizeidirektion West bekannt geworden sind, auch gestiegen. 1478 Straftaten, die im Rahmen der polizeilichen Bearbeitung als „häusliche Gewalt“ gewertet wurden, seien 2020 erfasst worden. 2019 waren es noch 1279 gewesen, 2018 1146. Auffällig ist ebenfalls: Obgleich die Gesamtzahl der Straftaten im Bereich der Gewaltkriminalität gesunken ist, hat sich die Zahl von erfassten Vergewaltigungen und sexueller Nötigung auch 2020 entgegen der Tendenz entwickelt und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. 97 Fälle registrierte die Polizei 2020, 2019 waren es 93 gewesen, 2018 noch 88.

Zurück ging hingegen 2020 die Anzahl der Verkehrsunfälle: 21 170 registrierte die Polizei (2019: 25 578). 3990 dieser Unfälle passierten im Bereich der Polizeiinspektion Havelland, die 2019 noch 4705 Unfälle verzeichnet hatte. Ein Rückgang von 15,2 Prozent. Auch die Zahl von Unfällen mit verletzten Personen ging deutlich zurück. Von 3058 im gesamten Bereich der PD West im Jahr 2019 auf 2620 im Jahr 2020. Jedoch: 35 Menschen kamen auf den Straßen im Einzugsbereich der Polizeidirektion ums Leben – genau so viele wie im Jahr 2019. Allein 14 der Unfallopfer kamen dabei laut Polizei in Zusammenhang mit Raserei ums Leben.

Die Entwicklung bei Unfällen mit Kindern zeigt hingegen eine positive Tendenz. Genau 100 Kinder weniger als 2019 (379) verunglückten 2020 (279) im Straßenverkehr. „Alle 25 Minuten gibt es in Westbrandenburg einen Verkehrsunfall“, sagt Karsten Schiewe. „ Jeden Tag werden sieben Menschen bei Unfällen verletzt und jeden Monat verlieren sogar drei Menschen ihr Leben auf den Straßen in unserer Region. Dass die Zahl der getöteten Verkehrsteilnehmer trotz der sinkenden Gesamtunfallzahlen stagniert, macht einmal mehr deutlich, dass wir weiterhin konsequent an der Einhaltung der Verkehrsregeln arbeiten müssen.“ Flächendeckende Geschwindigkeitskontrollen würden daher ein Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit bleiben, „um Raser von vorn herein auszubremsen“.

Zurückzuführen sind die gesunkenen Unfallzahlen im Wesentlichen auf die Einschränkungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie. Aufgrund geschlossener Verkaufseinrichtungen und vermehrter Homeoffice-Arbeit sei das Verkehrsaufkommen deutlich beeinflusst worden.

Beispielhaft habe die Auswertung des Landesbetrieb Straßenwesens an einer entsprechenden Autobahn-Zählstelle eine verringerte Verkehrsdichte von rund 40 bis 50 Prozent in den Monaten März und April 2020 ergeben.

Die nun veröffentlichte Polizeistatistik, die mit einer Menge Zahlenmaterial daher kommt, ermöglicht zugleich einen genaueren Blick auf die Hauptunfallursachen in der Region. Zu geringer Sicherheitsabstand (zwei getötete Personen), nicht angepasste Geschwindigkeit (14), Vorfahrtsfehler (2) und Alkohol (1) führen die Negativliste an. In der Gruppe der jungen Fahrer (18 bis 24 Jahre) registrierte die Polizei 2020 insgesamt 1735 Unfälle (2019: 1890), bei denen sieben Personen getötet und 421 verletzt wurden. Für die Generation 65+ als Unfallbeteiligte erfasst die Statistik 4560 Unfälle (2019: 5494) mit dabei 15 ums Leben gekommenen und 425 verletzten Senioren.

Kaum eine Veränderung der Unfallzahlen im Vergleich zum Vorjahr gibt es hingegen bei der Gruppe der Radfahrer als Unfallbeteiligte. So wurden 2020 ähnlich viele Unfälle mit Radfahrern als Unfallbeteiligte gezählt (1385) wie 2019 (1440). Insgesamt sieben Personen kamen dabei ums Leben. In drei Fällen ergaben die Ermittlungen, dass die Unfälle durch die Radler selbst verursacht worden seien. Dies gilt auch insgesamt für knapp die Hälfte aller Unfälle mit Radfahrern. Bei Fußgängern habe sich gezeigt, dass der Anteil der Unfälle, bei denen diese als Unfallverursacher ermittelt wurden, 2020 deutlich auf 49,2 Prozent gestiegen ist. (2019: 36,4 Prozent).

Von MAZ