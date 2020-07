Brandenburg/H

Zeugen trauten am Sonnabend in der Steinstraße ihren Ohren nicht. Ein Mann brüllte in der Öffentlichkeit ausländerfeindliche Parolen. Die alarmierte Polizei stellte den 37 Jahre alten Brandenburger. Dieser ließ sich nicht davon abbringen, seine Beschimpfungen gegenüber Ausländern zu wiederholen. Als die Beamten seine Papiere überprüften, griff der Mann plötzlich an.

Anzeigen aufgenommen

Einen Polizisten schlug er mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin überwältigten die Gesetzeshüter den Wüstling, um ihn zu fixieren. Er wurde für weitere Ermittlungen mit auf die Wache genommen. Inzwischen steht fest, dass sich der Brandenburger wegen Volksverhetzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss.

Von Frank Bürstenbinder