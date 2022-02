Polizisten entdecken Kabeldiebstahl in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Auf ungewöhnliche Weise haben Polizisten am Samstagmorgen an der Fohrder Landstraße in Brandenburg an der Havel vermutlich die Beute eines Diebstahls entdeckt. Die Beamten wurden gegen 9.20 Uhr bei einer Streifenfahrt zunächst auf schwarzen Rauch aufmerksam.

Als die Beamten der Ursache auf den Grund gingen, entdeckten sie ein kleines Lagerfeuer. Wer das Feuer entfacht hatte, konnte vor Ort zwar nicht ermittelt werden. Dafür stellten die Polizisten in und neben der Brandstelle mehrere Kilo Kupferkabel fest.

„Der Verursacher hatte offenbar vor, die Gummiummantelung der Kabel durch das Feuer abzulösen“, teilte Mathias Knie, Wachdienstführer der Brandenburg Polizeiinspektion, am Sonntag mit. Der Verdacht liegt nahe, dass die Kupferkabel aus einem Diebstahl stammen. Deshalb hat jetzt die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel unter 03381/5600 entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Online-Bürgerportal der Polizei unter www.polizei.brandenburg.de genutzt werden.

Von MAZonline