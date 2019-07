Brandenburg/H

Polizisten haben am Dienstag um 19.15 Uhr in der Upstallstraße in Brandenburg einen Mann gestoppt, als dieser gerade mit einer Eisenstange das Schloss eines Fahrrads aufbrechen wollte. Der 28-jährige Tatverdächtige hatte zudem Drogen bei sich und Diebesgut aus einem nahegelegenen Baumarkt.

Der Mann erhielt einen Platzverweis. Gegen ihn laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Von MAZonline