Brandenburg/H

Polizisten haben einen Betrüger und Dieb gefasst, nach dem sie ein halbes Jahre gesucht hatten. Der Täter, zu dem die Polizei keine näheren Angaben machte, hatte einer 26 Jahre alten Brandenburgerin die Geldbörse gestohlen. Mit der EC-Karte hob er anschließend in einer Bankfiliale am Tschirchdamm mehrere Hundert Euro ab. Die Tat ereignete sich bei einem Discounter in der Upstallstraße. Dort hatte die junge Frau ihre Handtasche einen Moment lang in einem Einkaufswagen liegen gelassen.

Mit einem Zeugenaufruf und Fotos aus der Überwachungskamera hat sich die Polizei schließlich an die Öffentlichkeit gewandt. Ein Hinweis führte nun auf die Spur des Täters.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ