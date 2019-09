Brandenburg/H

Polizisten haben am Samstagnachmittag einen 16-Jährigen in der Brandenburger Neustadt in Handschellen abgeführt. Der Jugendliche hatte zuvor in einer betreuten Wohneinrichtung, in der er lebte, randaliert.

Die Betreuer verwiesen ihn daraufhin der Wohnung, was der Jugendliche ignorierte. Er schloss sich in seinem Zimmer ein und beleidigte die Betreuer, die er zuvor auch mit Gegenständen beworfen hatte. Als herbeigerufene Polizisten die Tür aufbrachen, ging der Junge auch auf sie los. Dabei erlitt ein Beamter leichte Verletzungen an einer Hand und an einem Bein.

Die Polizisten überwältigten den 16-Jährigen und fixierten ihn mit Handschellen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten führten sie ihn ab und nahmen ihn mit auf die Polizeiinspektion und dort in Gewahrsam. Ein Arzt untersuchte den Jugendlichen. Anschließend kam er in den Kinder- und Jugendnotdienst. Die Polizei ermittelt gegen den Jugendlichen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Von MAZonline