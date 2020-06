Brandenburg/H

Polizisten haben einen Mann am Dienstagmittag in Gewahrsam genommen, der zuvor versucht hatte, in einen Keller in Brandenburg an der Havel einzubrechen. Eine Zeugin hatte das beobachtet und den Mann angesprochen. Als dieser daraufhin floh, alarmierte die Frau die Polizei.

Die Beamten stellten den mutmaßlichen Täter, der ihr wegen anderer Delikte bereits bekannt war. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Polizisten den 37-Jährigen in Gewahrsam. Gegen den Mann laufen nun weitere Ermittlungen.

