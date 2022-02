Brandenburg/H

Mit einer Schweigeminute haben die Mitarbeitenden der Polizeidirektion West und der Polizeiinspektion Brandenburg an diesem Freitag ihrer beiden am Montag in Rheinland-Pfalz getöteten Kollegen gedacht. Die uniformierten Beamten salutierten dabei. Zudem wurden alle Dienstwagen mit einem schwarzen Trauerflor versehen.

Auch Tramfahrer beteiligt sich

Auch die Polizisten in den anderen Wachen sowie in den Streifenwagen hielt um 10 Uhr kurz in ihrer Arbeit inne. Selbst ein Straßenbahnfahrer der Linie 6 hielt vor dem Polizeigebäude in der Magdeburger Straße an und erhob sich von seinem Fahrersitz.

Ein Polizist bringt einen schwarzen Trauerflor an der Antenne seines Streifenwagens an. Quelle: André Wirsing

Bedürfnis nach Gedenken

„Wir alle sind tief betroffen und trauern um die getötete Kollegin und den toten Kollegen“, sagt Direktionssprecher Heiko Schmidt. Es sei ihnen ein Bedürfnis gewesen, den Toten zu gedenken – das sei selbstverständlich. Dazu hätte es auch keiner zentralen Dienstanweisung bedurft.

Tat wird noch untersucht

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin und der 29 Jahre alte Polizist waren bei der Kontrolle eines verdächtigen Fahrzeugs in Kusel erschossen worden, zwei Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft, Motive und genauer Hergang der Tat werden zurzeit noch untersucht.

„Nicht erst seit diesem Ereignis wissen wir, dass wir in einem gefährlichen Beruf arbeiten und auch auf jeden möglichen Verlauf einer Kontrolle vorbereitet sein müssen“, sagt Schmidt. Man könne eben nie vorhersehen, wie eine solche Maßnahme ausgehe.

Keine gesteigerte Aggression

Seine Kollegen auf der Straße hätten allerdings hier in der Region keine gesteigerte Aggression bei den Brandenburgern gegenüber der Polizei feststellen können, wie es manchmal in der öffentlichen Diskussion gern behauptet werde. Es gebe immer verschiedene Typen von Menschen, welche in derartigen Stresssituationen auch unterschiedlich reagierten. Aber zu tätlichen oder gewaltsamen Angriffen auf Beamte sei es im Direktionsbereich in der jüngeren Vergangenheit nicht gekommen.

Kontrollen werden trainiert

Verkehrs- und Personenkontrollen seien fester Bestandteil des jährlichen Trainings, das alle Polizisten zu absolvieren haben. „Die Kollegen sind ja auch nicht von vornherein bösartig, sondern freundlich und höflich. Da kommen dann bei den meisten Kontrollierten entsprechende Reaktionen zurück“, sagt der Polizeisprecher.

Gleichwohl sollten die Regeln zur Eigensicherung und zu persönlichem Schutz nicht vernachlässigt werden. Es schließe sich aber nicht aus, gleichzeitig wachsam und freundlich zu sein.

Von André Wirsing