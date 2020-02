Brandenburg/H

Ein verwirrter Mann hat im Obdachlosenheim in Brandenburg ein Hausverbot missachtet. Ausgesprochen hatten Mitarbeiter der Einrichtung das Verbot bereits am Sonntag. Am Montagmorgen tauchte der 35-Jährige dennoch dort auf. Die Mitarbeiter riefen daraufhin die Polizei.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, rede der Brandenburger zunächst wirre Sätze auf sie ein, anschließend begann er, wild um sich zu schlagen und nach dem Gürtel der Beamten zu greifen. Diese überwältigten den Randalierer daraufhin. Ein Arzt wies den 35-Jährigen anschließend zwangsweise in das Brandenburger Asklepios-Klinikum ein.

Gegen den Mann ermittelt nun die Kripo wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

