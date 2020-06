Brandenburg/H

Polizisten haben im Brandenburger Ortsteil Plaue zwei Waschbär-Babys gerettet. Die Hilfsaktion ereignete sich bereits am Freitag, die Polizei gab sie jedoch erst am Dienstag bekannt.

Ein Zeuge hatte die beiden Waschbär-Jungen, die offenbar nach ihrer Mutter schrien, auf einer Straße entlang laufen sehen. Er alarmierte die Polizei. Zwei Beamte rückten aus und fingen die höchstens zwei Monate alten Tiere ein.

Polizistin aus Brandenburg mit einem der beiden geretteten Waschbär-Babys in Plaue. Quelle: Polizei Brandenburg

„Die Kleinen waren sehr mobil, neugierig und sehr hungrig“, sagte Polizeisprecherin Peggy Wölk. Ein Elterntier sei nicht zu sehen gewesen. „Für ein selbstbestimmtes Leben in freier Wildbahn waren die beiden Helden noch zu klein, so dass sie durch die Vermittlung von der Tierrettung aufgenommen wurden“, so Peggy Wölk.

Polizei wünscht alles Gute

Die Polizisten legten die Waschbär-Babys in zwei Pappkartons und transportierten sie so zur Tierrettung. In den Kartons schliefen die Jungtiere vor Erschöpfung sofort ein. „In fürsorgliche Hände übergeben, wünschen wir den Kleinen trotzdem einen weiteren guten Start ins Leben“, so die Erste Polizeihauptkommissarin Wölk.

Peggy Wölk fügt hinzu: „Bei solchen Einsätzen merken auch unsere jungen, in der Ausbildung befindlichen Kollegen, dass nichts unmöglich ist und alles auf sie in ihrem beruflichen Leben zukommen kann.“

