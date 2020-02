Brandenburg/H

Dieser Zugriff hat sich gelohnt: Am Samstagmorgen kontrollierten Polizisten einen 38 Jahre alten BMW-Fahrer in der Straße Am Huck in Brandenburg. Schnell zeigte sich, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis besitzt. Doch das war nicht alles, was die Beamten herausfanden. Gegen den Brandenburger liegt ein Haftbefehl vor, weil der Mann sich bisher geweigert hatte, eine Geldstrafe zu bezahlen.

Die Beamten konnten dem Ertappten deutlich machen, dass das Klügste nun sei, die Geldstrafe ganz schnell zu begleichen. Das tat der 38-Jährige dann nach Polizeiangaben auch. Andernfalls wäre für ihn das Wochenende wohl in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg weitergegangen.

Von MAZonline