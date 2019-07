Brandenburg/H

Gleich zwei Autofahrer unter Drogen haben Polizisten am Mittwoch in Brandenburg an der Havel gestoppt. Den ersten hielten sie bei einer Verkehrskontrolle um 15.30 Uhr in der Willi-Sänger-Straße an. Ein Drogenschnelltest schlug bei dem 31-jährigen Renaultfahrer auf Amphetamine an. Im Auto entdeckten die Beamten kleine Mengen von Drogen. Der Brandenburger musste die Polizisten in ein nahes Krankenhaus begleiten, wo der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Er durfte daraufhin zu Fuß nach Hause gehen.

Gegen 23.30 Uhr stoppten Polizisten in der Potsdamer Straße eine Frau aus Potsdam-Mittelmark, bei der auch schnell der Verdacht auf Drogenkonsum aufkam. Auch dies bestätigte sich. Auch die 43-jährige hatte kleine Mengen von Drogen bei sich. Die Polizisten alarmierten einen Bereitschaftsarzt, der bei der Frau eine Blutprobe nahm. Auch sie musste ihr Auto stehen lassen.

Gegen beide Autofahrer läuft nun ein Buß- und Ermittlungsverfahren.

Von MAZonline