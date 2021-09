Polizisten stoppen Bootsanhänger auf dem Weg zum Beetzseeufer

Brandenburg/H

Beamte der Polizeiinspektion Brandenburg haben am Sonnabendnachmittag ein auffälliges Gefährt gestoppt und dann aus dem Verkehr gezogen.

Es war ihnen kurz nach 14 Uhr in der Kurt-Wabbel-Straße begegnet. Den Gesetzeshütern fiel der Hyundai auf, der einen Trailer mit Motorboot darauf zog. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen selbst zusammengebauten Anhänger handelt. Er sei weder zulassungsfähig, noch würde er eine Hauptuntersuchung bestehen. So war keine Beleuchtung vorhanden. Auch fehlten amtliche Kennzeichen für die Pflichtversicherung.

Testlauf geplant

Der 47-Jährige am Steuer zeigte Reue. Er schilderte, dass es sich eigentlich nur um einen sogenannten Hafentrailer handelt. Der Mann erklärte, er habe am Tage an seinem Boot gebaut und wollte es nur schnell an der öffentlichen Slipanlage am Beetzseeufer zu Wasser lassen, um einen Testlauf durchzuführen.

Doch schon vor Ort wurde die Weiterfahrt mit dem Anhänger untersagt. Der Hyundai-Fahrer wurde außerdem verpflichtet, den Trailer abzutransportieren. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen wegen der Straßenverkehrsdelikte.

Von René Gaffron