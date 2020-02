Brandenburg/H

Polizisten haben Sonntag um 0.15 Uhr einen Autofahrer in Hohenstücken gestoppt, der sich unter Drogeneinfluss an das Steuer eines Fords gesetzt hatte. Der 21-Jährige hatte Amphetamine zuvor zu sich genommen. Das zeigte ein Drogenschnelltest. In der Gertraudenstraße war für den jungen Mann die Fahrt zu Ende.

Der Brandenburger musste zur Blutprobe mitkommen. Gegen ihn nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Von MAZonline