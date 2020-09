Poller und Radwege: So wird die Altstadt verkehrsberuhigt

Brandenburg/H

Eine Verkehrsberuhigung der Altstadt lässt sich mit einem überschaubaren Bau- und Finanzaufwand realisieren, wenn alle Beteiligten mitspielen. Zu diesem Ergebnis kommen die Verkehrsexperten Dirk Ohm und Jan Schubert vom renommierten Dresdner Planungsbüro Ivas.

Sieben Varianten untersucht

Im Auftrag von Verwaltung und Stadtverordneten sollten sie verschiedene Szenarien untersuchen, sie entwickelten insgesamt sieben Varianten, von denen sich zwei als geeignet herauskristallisieren.

Verkehrsströme verschieben sich

Die größte Herausforderung ist nämlich die Tatsache, dass der Verkehr insgesamt (noch) nicht geringer wird. Ist er an einer Stelle eingeschränkt, nimmt er an anderen Stellen zu. Dabei müssen die Verkehrsplaner natürlich vermeiden, dass an den anderen Stellen die Probleme durch die Verkehrsbelastung zunehmen. Es soll keinen Schleichverkehr über Nebenstrecken geben, vielmehr muss der Verkehr auf Straßen gelenkt werden, die für eine größere Fahrzeugzahl ausgelegt sind.

Zwei Vorzugsvarianten

Die so genannte Variante 3 b sieht folgende Maßnahmen vor: Eine bauliche Vollsperrung der Mühlentorstraße vor der Ziegelstraße und des Altstädtischen Kietzes für den motorisierten Verkehr. Die Durchfahrt für Radfahrer ist frei.

Faktisches Einbahnstraßensystem

Auf der anderen Seite der Altstadt gibt es ein Einfahrverbot an der Plauer Straße in Höhe der Einmündung Ritterstraße. Man kommt faktisch nur noch über die Rathenower Straße in die Altstadt, beispielsweise zum Parduin und Altstädtischen Markt, man kann aber über die Plauer Straße ausfahren. So entsteht faktisch ein Einbahnstraßensystem.

Der übrige Verkehr wird verlagert auf Ziegelstraße, Gerostraße, Brielower Straße, Rathenower Straße, Willi-Sänger-Straße. Aus der anderen Richtung werden viele Autofahrer die Bergstraße als Verbindung nutzen.

Dramatischer Verkehrsrückgang

Der Durchgangsverkehr über den Altstädtischen Markt wird hingegen dramatisch reduziert: „Auf dem Straßenzug Parduin und Plauer Straße nimmt die Verkehrsbelegung um 3.300 – 4.300 Kfz am Tag ab, das sind 40 bis 58 Prozent“, sagen die Experten. Bisher fahren hier 7100 bis 7500 Fahrzeuge am Tag.

24.500 Euro für den Umbau

Der Knoten Willi-Sänger-/Brielower-/ Rathenower- Straße muss dazu an der Ampelanlage optimiert werden, das kostet etwa 7000 Euro. Weitere 7500 Euro sind nötig, um mehr Komfort für Radfahrer zu schaffen, etwa an der Rampe am Rathenower Torturm. 10.000 Euro sind zudem zu veranschlagen für Poller, Markierung und Beschilderung – macht in Summe 24.500 Euro.

Sperrung des Marktes

Bei der sogenannten Variante 4, die ebenfalls in Betracht kommt, würde Folgendes gelten: Der Altstädtische Markt wird gesperrt mit versenkbaren Pollern – entweder zentral oder alternativ jeweils an den Eingängen Rathenower Straße und Plauer Straße.

Poller überall

Mühlentorstraße in der Brandenburger Altstadt. Quelle: Rüdiger Böhme

Gibt es den zentralen Poller in der Mitte des Altstadt-Marktes, dient die Mühlentorstraße als Einbahnstraße stadtauswärts. Notwendig wird dann aber eine Sperrung der Bergstraße sein, alternativ könnte sie auch als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Bei einer Sperrung könnte ein versenkbarer Poller in Höhe des Hauses Mariengrund eingelassen werden.

Chips und Codes für die Anwohner

Bei den Pollern sind verschiedene Regelungen notwendig: Anwohner und Busfahrer müssen sie mittels Chip oder Code versenken können, es braucht auch eine zeitlich begrenze Freigabe für Belieferung sowie Ver- und Entsorgung.

So wird insgesamt der Durchgangsverkehr in der Altstadt unterbunden und der Verkehr verlagert auf Brielower Straße, Gerostraße und Ziegelstraße. Allerdings ist die Technik kostenintensiv sowie eine Unterhaltung notwendig. Es kann auch zu Verzögerungen im Busverkehr kommen. Die Einbahnstraßenregelungen am Wall und in der Kapellenstraße müssten zur Vermeidung von Schleichverkehren angepasst werden.

Deutlich teurere Variante

Über den Parduin würden bei dieser Variante maximal 1600 Fahrzeuge am Tag statt 7100, in der Mühlentorstraße als Einbahnstraße wären es noch 900 statt 35000 Fahrzeuge in 24 Stunden.

Die Kosten liegen allerdings höher als bei der anderen Variante: 35.000 Euro für versenkbare Poller, Markierung, Beschilderung, 7500 Euro für Radwege sowie 7000 Euro fürs Optimieren der umliegenden Ampelanlagen. Macht zusammen 49.500 Euro – mehr als das Doppelte der Kosten in der anderen Variante.

Volksvertreter entscheiden am Ende

Noch ist nichts beschlossen, wann welche Maßnahme wie umgesetzt wird, entscheiden die Stadtverordneten. „Verkehrsplaner Rolf Beyer hat auch noch eine achte Variante zur Überprüfung an das Büro Ivas gegeben. Die Ergebnisse können dann mit einfließen“, sagt der für Bauen und Verkehr zuständige Fachbereichsleiter Hans-Joachim Freund.

André Wirsing