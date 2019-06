Brandenburg/H

Es ärgert sie. Sehr. Dass die Erwachsenen ihnen gerne mal sagen, mit 17 Jahren hätten sie doch keine Ahnung von Politik oder dem Klimawandel. Es ärgert sie, dass einem YouTube-Star die Kompetenz abgesprochen wird, „nur weil er blaue Haare“ hat.

Zur Galerie Unterricht mal anders: MAZ-Chefredakteurin Hannah Suppa war am Montag im Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel zu Gast. Sie diskutierte mit den Schülern über Medienkonsum in Zeiten von Fake News und „Fridays for Future“.

Und es nervt sie auch, dass zu wenig über die wirklichen Probleme geredet wird, stattdessen zu viel über die Politiker selbst. Eines ist klar: Dieser Politik-Leistungskurs der elften Jahrgangsstufe im Brandenburger Von-Saldern-Gymnasium ist daran interessiert, wie das Zusammenleben heute und später demokratisch gestaltet ist – und sie wollen sich darüber informieren.

Doppelstunde mit der MAZ-Chefredakteurin

Eine Doppelstunde lang haben die Saldern-Schüler am Montag mit MAZ-Chefredakteurin Hannah Suppa über Politik, Medien, YouTube-Star Rezo und Digitalisierung diskutiert – und so einmal eine etwas andere Schulstunde erlebt. Sonst gibt es im Unterricht nur selten die Gelegenheit, über aktuelle Themen wie „Fridays for Future“ zu diskutieren – der Lehrplan ist zu eng, die Zeit knapp. „Wir würden uns das häufiger wünschen“, sagen die Schüler.

Ihre Informationen beziehen die jungen Brandenburger – na klar – aus dem Internet. Doch nicht bei Facebook, da ist niemand mehr vertreten. YouTube und Instagram sind erste Wahl – und Links, die Freunde und Familie schicken. Das sind auch die Quellen, denen die Schüler vertrauen.

Sie geben aber zu: So einfach ist es heute nicht mehr, zu sehen, was wahr ist und was nicht. Journalistische Quellen gäben da eben mehr Sicherheit. Wenn sie die Zeitung daheim auch nur seltener in die Hand nehmen.

Im Saldern-Gymnasium wird noch mit Overhead-Projektoren gearbeitet

Im Von-Saldern-Gymnasiums selbst ist der Sprung ins digitale Zeitalter noch nicht gelungen. In vielen Klassenräumen hängen zwar Smart-Boards an der Wand, von den Overhead-Projektoren können sich viele Lehrer aber trotzdem nicht verabschieden. „Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt“, sagt Hannah Suppa. Immerhin sind Kreide und grüne Tafel abgeschafft.

Beim Jugendprojekt MADS, mit dem Schüler in Brandenburg die MAZ lesen können und Lehrer Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen, diskutiert Suppa mit den Jugendlichen über die Entwicklungen in der Medienlandschaft.

„Mich interessiert, wie ihr auf Medien und Politik schaut.“ Das Interesse am aktuellen Geschehen ist bei den 16- und 17-Jährigen durchaus da. Nur der Weg zu den Informationen ist für die Jugendlichen anders als bei älteren Generationen.

Nachrichten auf dem Telefon

Genau wie viele Lehrer, die noch fleißig Folien für den Overhead-Projektor beschreiben, schlagen die langjährigen MAZ-Abonnenten gerne am Frühstückstisch ihre Zeitung auf. Abends werden dann die Fernsehnachrichten eingeschaltet, um noch einmal auf den neuesten Stand zu kommen.

„Die Leser, die unsere Artikel auf diese Weise konsumieren, werden aber immer weniger“, sagt Suppa. Das treffe auf alle Tageszeitungen zu. Das Interesse an aktuellen Nachrichten, egal ob global oder lokal, ist aber nicht weg. „Die Mediennutzung hat sich verschoben, die Leute sind einfach woanders“, sagt die MAZ-Chefin und meint das Internet.

Zeitungen müssen mit ihrem digitalem Angebot nachziehen, um die Menschen dort zu erreichen, wo sie sich bewegen. In dieser Entwicklung liegt die Zukunft und die Chance noch schneller und aktueller beim Leser anzukommen.

„Die digitale Reichweite steigt stetig und bei besonderen Ereignissen, wie den Kommunalwahlen am letzten Wochenende schnellen die Zahlen noch einmal um ein Vielfaches nach oben, weil wir Online laufend die Ergebnisse aktualisieren können“, sagt Suppa.

Die Wahlen waren auch bei den Saldern-Schülern ein Thema. „Viele von uns konnten schließlich zum ersten Mal zur Wahl gehen“, sagt Undine Reichel (17).

Eigenes politisches und gesellschaftliches Engagement zeigen die Jugendlichen bei den „Fridays for Future“-Protesten, die auch in der Havelstadt angekommen sind. Zur aktuellen Klima-Diskussion passt das viel diskutierte und millionenfach geklickte Video „Die Zerstörung der CDU“ des YouTubers Rezo.

Das Klima als großes Thema

„Wir haben uns das Video in voller Länge angeschaut und zwischendurch immer wieder über den Inhalt gesprochen“, sagen Florian Weber und Henrik Schmidt.

Die Schüler stört, dass bei vielen Menschen die Diskussion schon an der Person Rezo hängenbleibt und die Inhalte nur am Rande eine Rolle spielen. „Dass er blaue Haare hat und schon allein deshalb nicht ernst genommen wird, kann doch kein Argument sein“, sagt die 17-jährige Athina Rasche.

