Brandenburg/H

CDU, SPD und Freie Wähler (FW) wollen gemeinsame Sache machen. Das Ziel des OB Steffen Scheller (CDU) und der CDU-Chefin Dietlind Tiemann ist es, den Einfluss der zuletzt schwächelnden CDU wieder auszubauen und eine SVV-Mehrheit zu schmieden, die ohne AfD-Stimmen auskommt. Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat 46 Mandate. Die CDU noch 12, die SPD 8, Linke und Grüne je 6, AfD 7, FW 5 und FDP 2.

Die Linken werden nicht mehr mit der CDU direkt zusammenarbeiten. Die einfache Rechnung lautet: CDU, SPD und Grüne (26) oder CDU, SPD und FW (25) bilden die Mehrheit. Angeblich, so sagt die CDU, wollen die Grünen nicht kooperieren. So ist klar: An der SPD, die seit 18 Jahren in der Opposition ist, kommt keiner vorbei.

Das könnte die Brust der Sozis vor Stolz schwellen lassen, denn nur mit ihr kann die CDU auf eine Mehrheit ohne AfD hoffen. Verweigert sie sich einer Rathauskooperation, kommt sie mit Grünen und Linken auf 20 Stimmen der Opposition. Was für die wiederum CDU heißt: Sie wäre im Zweifel von AfD-Stimmen abhängig.

Die Sozialdemokraten unter dem neuen Vorsitzenden-Duo Daniel Keip und Nicole Näther sind sich dieser Position offenbar bewusst und so reklamierte Keip jüngst das Amt des Finanzbeigeordneten für die SPD und sich. Da bald die Beigeordneten Michael Brandt (CDU) und Wolfgang Erlebach (Linke) nach Ende ihrer Amtszeit das Rathaus räumen, hat Scheller hat angekündigt, beide Stellen auszuschreiben, nachdem er bereits den parteilosen Michael Müller zum zusätzlichen Beigeordneten wählen ließ.

Mit drei Beigeordneten (Müller, SPD und FW) sowie fünf A-15-besoldeten Fachbereichsleitern, sollte ein Rathaus zu führen sein.

Daniel Keip und Nicole Näther führen jetzt den Brandenburger SPD-Unterbezirk. Quelle: Rüdiger Böhme

So schien es. Zwar hatte Scheller schon im November 2020 angedeutet, er wolle einen weiteren CDU-Beigeordneten. Dem hatte aber Tiemann eine Absage erteilt. Sie sagte zur MAZ: Es gäbe keinen Grund die Rathausspitze breiter zu machen. Scheller sei CDU-Mitglied und habe sich mit Müller einen parteilosen Vize geholt. Mehr brauche es nicht.

Wenn die Befähigung Müllers für den höheren Dienst nicht ausreiche, den in der Rathausspitze eine Person mitbringen müsse, dann sei in der Ausschreibung jetzt darauf zu achten, dass ein Vertreter der SPD oder der FW die Voraussetzungen erfüllt, so Tiemann.

Michael Glaser (l), Geschäftsführer des Jobcenters Brandenburg, Wolfgang Erlebach, Oberbürgermeister Steffen Scheller (r.) im Einsatz. Quelle: Rüdiger Böhme

Alles Geschwätz von gestern: Jetzt geht es ums Gegenteil. Nun soll ein vierter Beigeordneter – mit CDU-Parteibuch – das Finanzressort und die Feuerwehr führen. Einen Kandidaten gibt es natürlich, der eine Kämmerei führt, den Namen verrät die CDU den angeblichen Partnern von SPD und FW aber nicht.

Und CDU-Fraktionschef Jean Schaffer räumte denn auch fix einen möglichen SPD-Finanzbeigeordneten Keip mit dem Hinweis auf die „politische Hygiene“ ab, indem er Keips Ansinnen als unmöglich tituliert. SPD und FW sollten sich offenbar um anderes balgen, als ums einflussreiche Finanzressort.

Den Sozis die Zähne gezeigt

Sind es Allmachtsphantasien, ist es Größenwahn, fragt man sich nun in der SPD? Schließlich hat die CDU bei der jüngsten Kommunalwahl ein Drittel ihrer Mandate verloren, sie braucht die SPD und Schaffer sitzt – von Tiemanns Gnaden – mit dem schlechtesten Ergebnis aller Abgeordneter in der SVV und auf den Sessel des Fraktionsvorsitzenden.

Am Mittwochabend trafen sich die Spitzen von CDU, SPD und FW digital mit Scheller um über die Beigeordnetenposten, die Geschäftsverteilung und ein paar Zugeständnisse im städtischen Haushalt zu reden.

Neue Spitzenjobs

Die SPD, so hatte Keip Scheller zuvor gesagt, könne sich nicht vorstellen, die Hauptsatzung zu ändern und einen vierten Beigeordneten zu berufen, nachdem es viele Jahre auch mit zwei Beigeordneten gegangen sei. Den FW haben kein Problem mit weiteren Spitzenjobs, solange sie den Rathenower Uwe Freimuth als Beigeordneten für Schule und Sport durchsetzen können. Das Ressort Soziales würden sie auch noch nehmen, bestätigt FW-Fraktions-Vize und Ex-SPD-Bürgermeister Norbert Langerwisch.

In der SPD wird nun gestritten: Vorausgesetzt, die Ressort Ordnung und Sicherheit, Innere Verwaltung und Personal sowie die Kultur würden in ihre Verantwortung fallen, ließe sich ein Ressort formen, das nicht unbedeutend sei. Auch wenn es weit entfernt ist von der Bedeutung des Finanzressorts oder der Stadtentwicklung.

Den Wunschpartner FW klar benannt

Gleichzeitig wissen die Sozialdemokraten, dass die FW der Wunschpartner der CDU sind und sie selbst nur als Mehrheitsbeschaffer benötigt werden, nachdem sie über Jahre von Tiemann und der CDU gedemütigt wurden. Und die Gefahr, dass das so weiter gehen könne und die SPD nur die Rolle der kalt gestellten Linken im Rathaus übernehme, sei real. Daran habe sie – wie es aus dem Kreis der Verhandler von Mittwoch heißt – Tiemanns Auftritt in der Schaltkonferenz erinnert, der nach einer halben Stunde fast zum Abbruch derselben geführt haben soll.

Fakt ist: die Zeit drängt. In den kommenden Tagen soll über den Haushalt für das kommende Jahr und den Stellenplan beraten und entschieden werden. Dort müssten dann die zusätzlichen Stellen enthalten sein.

Wer braucht den anderen mehr?

Jetzt steht die Frage im Raum: Wer bezahlt unter Verlust der Glaubwürdigkeit – schließlich sollte es ursprünglich um Sachfragen und nicht um zusätzliche Posten gehen, den höheren Preis. Die CDU für eine sichere Mehrheit in der SVV ohne dass die AfD für den CDU-OB und die stärkste Fraktion zum Zünglein an der Waage wird oder die SPD, an der weder in der Opposition noch in der Stadtregierung ein Weg vorbeigeht und die dennoch lange nicht das bekommt was sie für sich als möglicher „Gestalter“ am Rathaustisch gefordert hat.

Von Benno Rougk