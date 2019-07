Brandenburg/H

Ein Polizist war am späten Montagnachmittag auch an seinem freien Tag besonders aufmerksam. Der Beamte beobachtete zwei Männer, die Schilder eines Supermarktes in der Potsdamer Landstraße beschmierten und alarmierte seine Kollegen.

Aufgrund der guten Beschreibung, konnten die Polizisten im Dienst die Tatverdächtigen auffinden und ihre Personalien ermitteln. Einer der beiden Männer hatte zudem noch eine Spraydose sowie geringe Mengen Betäubungsmittel dabei. Gegen die 38- und 40-jährigen Beschuldigten läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von MAZ