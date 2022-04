Fahrland/Brandenburg

Rechtzeitig zur anlaufenden Gartenbausaison hat die Biowork GmbH aus Groß Kreuz ihre Niederlassung in Fahrland eröffnet. Den ersten Betriebsmonat hat das Unternehmen aus dem Ortsteil Schmergow damit verbracht, die vielen Freiluft-Boxen aufzufüllen, in denen Erden, Mulche und Kies aller Art lagern. Mehr als eine halbe Million Euro hat Geschäftsführer Sebastian Müller (35) in die Anlage im Karl-Braun-Gewerbepark investiert, der unter dem Namen Gewerbegebiet Marquardter Straße firmiert. Für die neue Filiale hat Müller eigens die Fahrländer Erden GmbH gegründet, die mit derzeit zwei Beschäftigten auskommt.

Wochentags schmeißt der Schweizer Patrick Raschle (35) den Laden die meiste Zeit allein, nur für ein paar Stunden kommt Verstärkung. Am Wochenende, wenn bis zu 50 Kunden anrollen, Grünabfall abgeben und eventuell auch Erde mitnehmen, braucht es den zweiten Mann ständig. Fährt die Anlage mal unter Voll-Last, sind beide Männer gefordert.

Beratung ist inklusive

Raschle wurde schon drei Monate vor der Eröffnung eingestellt, um alles Wissenswerte über Erden und Baustoffe für den Gartenbereich zu lernen. Müller will nicht nur etwas verkaufen, sondern auch das Richtige. „Oft kommen Leute und wollen die beste Erde haben für ihren Garten, die dunkelste, doch die ist nicht unbedingt die Beste für’s Gemüse.“ Also ist Raschle auch Berater.

Was in Fahrland an Grün und Baumschnitt angeliefert wird und bis zu einer bestimmten Ast- und Stammdicke pauschal dieselben 15 Euro je Kubikmeter kostet, wird nach Schmergow gefahren, dort geschreddert und zu Mieten aufgesetzt, die bis zu vier Mal jährlich umgesetzt werden und dann Kompost erzeugt haben. Der wird mit verschiedenen Erden gemischt, denn Kompost allein muss in den Kulturboden des jeweiligen Grundstücks erst eingearbeitet werden, zersetzt sich dort, sackt ab und macht jeden Rasen zur Hügellandschaft. Das Schreddern besorgen zwei Maschinen, die auch Baumstubben „fressen“. Die Holzschnitzel daraus werden kompostiert, verrotten aber so langsam, dass der größere Teil davon wieder ausgesiebt und zur Verbrennung gebracht wird.

Friedhofsgärtner Matthias Dabrowski liefert Grünschnitt und das schwere Wurzelwerk einer Birke in Fahrland ab. Quelle: Rainer Schüler

Die Laster, die den Grünschnitt in den Landkreis bringen zum Schreddern und Kompostieren, kehren mit verschiedenen Erden zurück, die man sich in Fahrland eimerweise, lose per Autoanhänger oder in hoch stabilen Big-Bags holen kann. Die halten bis zu eineinhalb Tonnen aus. Wer kein eigenes Transportmittel hat, bekommt auch geliefert.

Potsdamer Firmenchef: „Hier ist es billiger“

„Dass unsere Kunden nicht bis raus nach Schmergow fahren müssen, sondern alles schon am Rand von Potsdam abgeben und kaufen können, macht es leichter und billiger“, sagt Müller. Das wüssten auch immer mehr Garten- und Landschaftsbaubetriebe zu schätzen, die inzwischen größere Mengen Erde und Kiese bestellen.

Auch Stein und Glas verschiedenster Art werden angeboten. Quelle: Rainer Schüler

Außerdem bietet das Unternehmen Steine und Glas vieler Größen an, mit denen Gartenanlagen gerne gestaltet werden. Auch Betonbruch ist zu bekommen, der gerne als preiswerter Unterbau von Wegen benutzt wird.

Potsdamer Hochbeet: Drei Mal mehr Ertrag

Hobbygärtner mit wenig Platz am Eigenheim oder auf dem Grundstück interessieren sich Müller zufolge immer stärker für Hochbeete. Er hat ein Muster dafür aufgebaut: zwei mal einen Meter in der Fläche und einen Meter hoch. An der Beetwand kann man schnell sehen, dass so eine Pflanzanlage drei verschiedene Füllungen übereinander braucht; man kann sie sich zusammen bringen lassen. „Ein Hochbeet hält etwa zehn Jahre“, weiß Müller aus eigener Erfahrung als Häuslebauer: „Und der Ertrag ist drei Mal höher als auf einem Bodenbeet.“ Nicht zuletzt sind Pflege und Ernte aufrecht stehend leichter, als dafür immer in die Knie zu gehen.

In Fahrland zeigt ein Muster-Hochbeet, wie es geht. Quelle: Rainer Schüler

Die Fahrländer Anlage ist um 40 Zentimeter höher als die in Schmergow und lagert größere Mengen Material ein. Sie bietet auch genügend Platz für die Anlieferung des Herbstlaubs, das ebenso geschreddert wird wie der Ast- und Stammschnitt. „Unsere Schredder schaffen jeden Baum“, versichert Müller. „Kompostierer mögen allerdings das Laub nicht, weil es ein Jahr braucht, bis in der Miete zu Kompost wird. Aber für uns gehört das auch dazu. Wo sollen die Leute denn mit dem Laub sonst hin?“

Von Rainer Schüler