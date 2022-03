Mittelmark

AIs Ihre MAZ-Redaktion vor einem halben Jahr begann, die Landwirtschaftsserie „Von Hof zu Hof“ zu planen, schien die Welt noch in Ordnung. Da machten wir uns im Team darüber Gedanken, dass wir zwar in einer landwirtschaftlich geprägten Region leben, aber allesamt wenig Ahnung hätten, was Landwirte tun, damit wir etwas auf den Teller bekommen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als wir Fragen und Antworten suchten, sahen wir noch immer nicht über den Tellerrand hinaus. Das hat sich geändert. Seit jener Nacht, in der der Krieg nach Europa zurückkehrte. Seither sind die Preise für Düngemittel, Futter und Energie explodiert, sind Logistikketten zusammengebrochen und uralte Gewissheiten pulverisiert worden.

Der deutsche Bauernverband rechnet in Folge des Krieges mit dem Anstieg der Lebensmittelpreise um durchschnittlich 20 bis 40 Prozent! Mag gegen fehlendes Gas manchmal eine dicke Jacke helfen, hilft gegen einen leeren Teller gar nichts. Ernährungssicherheit ist also mindestens so wichtig wie Energie.

Ernteausfälle in der Ukraine

Und daher wird das Thema Ernährung in Folge der Ernteausfälle in der Ukraine auch für unsere Region weit folgenreicher sein, als man das derzeit denkt. Nicht nur, weil die Importe von Weizen oder Sonnenblumenöl ausbleiben. Denn was passiert, wenn ukrainisches Getreide nicht mehr wie bisher nach Ostasien oder Afrika geliefert wird und sich der Hunger dort weiter verstärkt? Es gibt keine schlimmeren Treiber für Flüchtlingskrisen als Hunger und Krieg!

Wohlgemerkt: Ich finde Themen wie Klimaschutz, Tierwohl und gesunde Ernährung uneingeschränkt wichtig. Doch glückliche Schweine, Bio-Gemüse und Blühstreifen, die an Monets Sommerwiesen erinnern, haben einen hohen Preis.

Jahrelang hat es sich die Landwirtschaftspolitik leisten können, dass Bauern, die weniger produzieren, über Förderung ein besseres Ergebnis in der Kasse hatten. Brachen, Blühflächen und das Belegen von Feldern mit Photovoltaikanlagen haben dafür gesorgt, dass sich die Anbaufläche stetig verringerte.

Bio-Anbau sollte Überproduktion reduzieren

Indem man den Bio-Anbau zur Religion erhob, ist es gelungen, die Überproduktion zu reduzieren. Häufig nur, weil die ökologische Produktion dann mit einer Fördermitteloptimierung einherging. Über den Trick, aus dem Unkrautvernichter Glyphosat in den Köpfen der Menschen einen chemischen Kampfstoff zu machen, wurde die Produktion weiter reduziert. Und natürlich sind stickstoff- und phosphathaltige Düngemittel Gift für das Grundwasser.

Allein: Kann man Deutschland, Europa und die Welt ausreichend ernähren, wenn man Natur und Tierwohl über die Ernährungssicherheit stellt? Welche Alternativen sind denkbar und ist die Europäische Agrarreform, die vorsieht, dass ab 2030 überall 30 Prozent der bewirtschafteten Flächen für den ökologischen Anbau genutzt werden, noch umsetzbar?

Ich wage die Prognose: Schon bald wird die Politik beginnen, die Landwirtschaftspolitik neu zu ordnen. Spannend: Mit unserer Serie „Von Hof zu Hof – Landwirtschaft im Landkreis Potsdam-Mittelmark“ werden wir ein Jahr lang auf drei Höfen vor Ort sein, die allesamt versuchen werden, auf die sich ständig ändernden Voraussetzungen zu reagieren, um Natur, Bedürfnisse und Politik gerecht zu werden.

Klimawandel und Landwirtschaft

Im März fiel in der Region pro Quadratmeter nicht einmal ein Liter Regen. Das Geschäft wird also nicht einfacher, je länger der Krieg andauert und der Klimawandel den Bauern die Arbeit erschwert. Ich bin überzeugt: Neben dem Thema Verteidigung wird es zum Jahresende 2022 vor allem die Landwirtschaft sein, die im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses steht.

Von Benno Rougk