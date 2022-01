Mittelmark

Er war die rechte Hand von zwei SPD-Landräten. Nach 16 Jahren als 1.Beigeordneter geht Christian Stein (CDU) Ende Januar in den Ruhestand. Mit der MAZ sprach der Pritzerber über seine verpatzte Nachfolge, Corona und lächelnde Bürger.

Herr Stein, Sie hatten vergeblich gewarnt. Trotzdem ist die Wahl Ihres Nachfolgers im Kreistag geplatzt. Mit welchen Konsequenzen?

Christian Stein: Damit liegt vor dem Landkreis eine längere Hängepartie. Am 31.Januar ist mein letzter Arbeitstag. Im März folgt auch noch der Landrat in den Ruhestand. Wenn eine Verwaltung zwei oder drei Beigeordnete hat, kann man eine vakante Stelle verkraften. Ausgerechnet in der Pandemie solch ein Vakuum zu riskieren, halte ich für verantwortungslos.

Geben Sie allein der SPD und den Grünen die Schuld?

Zumindest tragen diese Fraktionen die Hauptverantwortung für das Dilemma. Die Neubesetzung von der Tagesordnung abzusetzen, ist für mich unentschuldbar. Jetzt kann es September werden, bevor der neue Landrat einen Stellvertreter bekommt. Ich hätte mir sehr eine geordnete Übergabe an einen Nachfolger gewünscht.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vize-Landrat Christian Stein hilft 2020 Jana Busch beim ersten Einparken ihres Fahrrades auf dem neuen Doppelstock-Fahrradständer am Bahnhof Götz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Vize-Landrat ist in Personalunion Leiter des Krisenstabes in besonderen Gefahrenlagen. Wie ist dort die Vertretung ohne Sie geregelt?

Die Vertretung ist mit der Fachbereichsleiterin für Sicherheit, Ordnung und Verkehr abgesichert. Dennoch entsteht eine Lücke, denn Fachbereichsleiter sollen sich zuerst um die inhaltliche Umsetzung von Aufgaben im Katastrophenfall kümmern.

Was ist eigentlich aus dem Corona-Krisenstab im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten geworden?

Die Mitarbeiter wurden in die Verwaltung zurückgeführt. Unter Leitung des Gesundheitsamtes existiert weiter ein Corona-Stab. Außerdem beschäftigt sich die wöchentlich tagende Hauptverwaltungskonferenz mit dem Verlauf der Pandemie im Landkreis.

Vize-Landrat Christian Stein (CDU) als Leiter des Krisenstabes im FTZ Beelitz-Heilstätten im März 2020. Damals gab es in ganz Potsdam-Mittelmark zwölf mit Corona infizierte Personen. Bis heute wurden über 19.400 Gesamtfälle registriert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Sie haben bereits ganz am Anfang der Pandemie vor Ausfällen bei der kritischen Infrastruktur gewarnt, sollten sich die Ansteckungen flächendeckend ausbreiten.

Leider sind meine schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Schon Weihnachten 2020 riefen Pflegeheime um Hilfe, weil sie kein Fachpersonal mehr hatten. Auch bei Rettungskräften und Feuerwehrleuten können Quarantänemaßnahmen über Nacht zu personellen Engpässen führen. Bei Strom, Gas und Wasser funktioniert noch alles. Doch die Inzidenz in Potsdam-Mittelmark liegt jetzt bei nahe 600. Und ein Ende der Welle ist nicht in Sicht. Aus eigener Erfahrung kann ich nur jedem raten, sich schnell impfen oder boostern zu lassen. Die Impfung dämpft den Krankheitsverlauf spürbar.

Unter zwei SPD-Landräten waren sie Stellvertreter. Wer stand Ihnen näher, Lothar Koch oder Wolfgang Blasig?

Mit beiden bin ich gut ausgekommen. In Sachfragen hat die Parteizugehörigkeit keine Rolle gespielt. Ich habe mich ohnehin immer als Mittler zwischen Politik, Verwaltung und Bürger verstanden. Hätte ich meine Dienstzeit verlängert, wäre ich wohl auch mit einem dritten Landrat klargekommen. Doch ich werde im April 65, dann ist auch mal gut.

Es gibt eine klare Aufgabenteilung zwischen Landrat und 1. Beigeordneten. In Ihre Verantwortung fielen drei Fachbereiche. Darunter die Kfz-Zulassung im Fachbereich Sicherheit, Ordnung und Verkehr. Warum hakt es eigentlich immer wieder bei der in Werder ansässigen Behörde?

Tatsächlich ist die Kfz-Zulassung ein Dauerbrenner in der öffentlichen Wahrnehmung der Kreisverwaltung. Unser größtes Problem ist die personelle Ausstattung. Es dauert jedes Mal eine kleine Ewigkeit bis freie Stellen besetzt sind – bei weiter steigenden Zulassungszahlen. Auch die Fluktuation bei Führungskräften macht die Arbeit nicht einfacher. Die Bewerbungslage ist mies. Obendrauf kommt Corona. Ohne Termin geht momentan gar nichts. Eine echte Entspannung wird es wohl erst mit einer durchgängigen Online-Zulassung geben. Doch dafür fehlen noch einige Voraussetzungen.

Was haben Sie in 16 Jahren nicht geschafft, worauf blicken sie dagegen gern zurück?

Leider wird die Umsetzung von Projekten wegen einer Flut von Normen, Standards und anderer gesetzlicher Vorgaben immer zäher. Ein Beispiel ist der Havelradweg zwischen Plaue und Fohrde, der mich meine gesamte Dienstzeit begleitet hat. Die ersten Planungen stammen von 2006/07, jetzt im Frühjahr wird die Trasse endlich freigegeben. Noch nicht geklappt hat es leider mit einem Radweg zwischen Ziesar und Wusterwitz. Dafür freue ich mich über den Götzer Aussichtsturm, den der Landkreis finanziert hat. Über die Konjunkturpakete I und II konnten wir zahlreiche Vorhaben in den Kommunen unterstützen.

Der von Bund, Land und Kreis geförderte Breitbandausbau in den „weißen Flecken“ mit 50 Mbit/s sollte längst fertig sein.

Was auch am komplizierten Ausschreibungsverfahren und den begrenzten Planungs- und Baukapazitäten der Telekom liegt. Die Entwicklung der Infrastruktur ist nie fertig. Ein neues Bundesprogramm sieht die Erschließung von „grauen Flecken“ mit mindestens 100 Mbit/s vor. Zur Erinnerung: Vor 14 Jahren haben wir als Kreis eine eigene Funk-DSL-Lösung über das Programm „schnell@pm“ favorisiert. Das ging in Altbensdorf bei 1 bis 3 Mbit/s los. Heute ein Lacher.

Sie haben sich von Anfang an hinter den Masterplan zur Konzentration der Verwaltung in Beelitz-Heilstätten und Bad Belzig gestellt. Wie sehen Sie heute die künftige Millionen-Investition?

Meine Meinung hat sich nicht geändert. Ich kann einer neuen Verwaltungsspitze und dem Kreistag nur raten an dem einmal beschlossenen Vorhaben festzuhalten. Die zahlreichen dezentralen Dienstsitze sind für den Landkreis ein riesiger Kostenfaktor. Eine Konzentration hat am Ende auch eine positive Wirkung auf die Gemeindehaushalte im Form der Kreisumlage. Ganz zu schweigen von der praktischen Arbeit. In der Pandemie haben wir erst richtig gemerkt, wie schwierig es zum Beispiel sein kann vier Standorte des Gesundheitsamtes zu händeln. Außerdem halte ich Beelitz-Heilstätten für einen optimalen Standort, der mit der Bahn und über die Autobahn zentral zu erreichen ist.

Gab es Tage, wo Sie sich die Rückkehr in ihren alten Job als Revierförster wünschten?

Ja, die gab es durchaus. Viele Leute stellen sich vor, dass man als stellvertretender Landrat von einem Band zum nächsten Buffet eilt. Ich war oft als Feuerwehr unterwegs, denn wo alles läuft, ist man nicht vonnöten. Die Kreisverwaltung als Dienstleistungsbehörde für die Bürger zu sehen, war mir immer wichtig. So habe ich es auch unseren Auszubildenden mitgegeben. Es ist doch viel schöner, wenn ein Bürger die Verwaltung mit einem Lächeln verlässt.

Von Frank Bürstenbinder