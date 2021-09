Power-Brüder aus Lehnin: Michael und Ralph Schröter träumen von Rock am Ring

Lehnin

Die Liebe zur Musik begleitet Michael und Ralph Schröter durchs Leben. Bands wie Metallica, Rammstein und Limp Bizkit sind Vorbilder der Power-Brüder aus Lehnin.

Rockmusik als Lebensgefühl

Beim Damsrock-Festival auf der Waldbühne haben sie mit ihren Cover-Songs als Band „Five“ hunderte Fans begeistert. Gitarre und Bass hämmern, wenn die Brüder auf der Bühne stehen und sich zur Probe treffen. „Rockmusik ist für uns Freiheit und ein Lebensgefühl. Wir können dabei entspannen. Rock ist für uns authentischer und ehrlicher als weichgespülter Pop“, sagt Michael Schröter.

Michael Schröter ist Bassist aus Leidenschaft. Quelle: André Großmann

Doch warum tritt das Duo als Band mit dem Namen „Five“ auf? „Wir waren mal fünf. Im Laufe der Jahre haben uns einige Mitglieder verlassen. Unser Name hatte sich aber etabliert, denn mit ihm sind wir bekannt geworden. Deshalb haben wir ihn behalten“, sagt Michael Schröter.

Hobby seit der Kindheit

Die Leidenschaft der Brüder beginnt schon in der Kindheit, als ihr Onkel Michael ihnen Kassetten voller Heavy-Metal-Songs mixt. „Da war es um uns geschehen. Wir haben laut aufgedreht, auch wenn bei mir und Ralph mal unterschiedliche Songs aus den Boxen kamen“, sagt Michael Schröter.

Ralph Schröter zeigt seine Plattensammlung. Quelle: privat

Heimat in Lehnin

Während er der Experte am Bass ist, spielt sein Bruder auf der Gitarre. Beide sind in Lehnin aufgewachsen, haben die Grundschule und anschließend die Gesamtschule besucht. Lehnin ist ihre Heimat, hier fühlen sie sich wohl. Während Michael als Verwaltungsfachangestellter in der Zulassungsstelle der Stadt Brandenburg an der Havel arbeitet, studiert Ralph in Berlin Archäologie.

Dennoch werben sie für Lehnin. „Jeder sollte diesen Ort mal besuchen, allein schon wegen seiner idyllischen Lage und der kulturellen Sehenswürdigkeiten, wie dem Zisterzienserkloster und dem Kolpinsee. Das ist ein idyllisches Naturparadies“, sagt Michael Schröter.

Auf der Suche nach Bühnen

Die Brüder haben aber einen gemeinsamen Wunsch. Sie hoffen auf mehr Rockkonzerte und kulturelle Alternativen für Zuhörer. Weil sie das ändern wollen, suchen sie nach Bühnen für Auftritte und würden gern mal auf der Berliner Waldbühne oder im Haus der Offiziere (HdO) auftreten.

Dabei kommt es ihnen nicht auf das große Geld an. „Wir wollen einfach nur eine gute Stimmung erleben und fühlen die Musik unserer Idole. Diese Freude geben wir gern an unsere Zuhörer weiter. Unser Motto lautet: Rock on“, sagt Ralph Schröter.

Info: Wer die Band „Five“ sehen will, meldet sich unter 0173/4558833.

Von André Großmann