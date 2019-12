Precis-Belegschaft nach Insolvenzanmeldung verunsichert

Brandenburg/H

Wie es nach der Insolvenzanmeldung in der vergangenen Woche weitergeht mit dem Dienstleistungsunternehmen Firma Precis in Brandenburg/Havel, bleibt offen.

Das Büro der vorläufigen Verwalterin Bettina Schmudde aus Dresden hatte zwar am Freitag nähere Informationen in Aussicht gestellt. Jedoch heißt es wenige Tage später, dass die Rechtsanwältin sämtliche Fragen der MAZ vorerst nicht beantworten könne.

In der Folge gibt es somit keine Auskunft darüber, aus welchen Gründen der für das ZF-Getriebewerk Brandenburg arbeitende Betrieb mit Sitz in Zwickau Insolvenz angemeldet hat, ob der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten wird, ob und wie es für die Beschäftigten weitergehen könnte und ob die Ende November ausgesprochenen rund 40 Kündigungen aufrechterhalten werden.

Bangen um die ausstehenden Löhne

Die öffentliche Zurückhaltung der Verwalterin dürfte weiter beitragen zur allgemeinen Verunsicherung im Betrieb. Soweit die MAZ aus der Belegschaft erfuhr, bangen die Mitarbeiter nun vorrangig um ihr Geld für diesen Monat und den vergangenen November.

Ihre Löhne und Gehälter für die beiden Monate sollen angeblich gesichert sein und ihnen zum Zahltag Mitte des Monats überwiesen werden. Allerdings, so heißt es, habe die Verwalterin das nicht ausdrücklich versprochen, als sie in der vergangenen Woche vor die Belegschaft trat.

Klar scheint, dass in der vorläufigen Insolvenz das Weihnachtsgeld für dieses Jahr gestrichen ist.

Erhöhter Krankenstand

Nach weiteren Informationen der MAZ läuft die Arbeit des Dienstleisters für ZF weiter. Allerdings soll der Krankenstand deutlich erhöht und es dadurch zu Engpässen gekommen sein.

Möglicherweise haben auch die zu Ende Januar ausgesprochenen Kündigungen den ein oder anderen Mitarbeiter krank gemacht. Nach MAZ-Informationen ist in Kürze mit etlichen Kündigungsschutzklagen vor dem Arbeitsgericht Brandenburg zu rechnen.

In der Belegschaft, die aus mehr als 120 Beschäftigten besteht, wird darüber spekuliert, wie die Verwalterin aus Dresden versuchen könnte, den Betrieb zu retten.

Über Schieflage verwundert

Unter anderem soll daran gedacht sein, dass die zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellte Rechtsanwältin Precis-Mitarbeiter vom Hochlager und aus anderen Betriebsteilen eine Zeit lang an das Unternehmen BLG Logistik verleiht. BLG soll, wie berichtet, zum Jahreswechsel die Warenlogistik-Aufgaben von Precis übernehmen und am neuen Standort Schmerzke weiterführen.

Verwunderung herrscht im seit 2003 für ZF tätigen Betrieb auch darüber, dass er so plötzlich in eine Schieflage gekommen sein soll. Denn von drohenden roten Zahlen sei in der Vergangenheit nie etwas zu spüren gewesen, heißt es.

Eine nachvollziehbare Erklärung für die Insolvenzanmeldung hat die Belegschaft bisher offenbar nicht bekommen oder gefunden.

Von Jürgen Lauterbach