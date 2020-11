Brandenburg an der Havel - Aktiv gegen Lebensmittelverschwendung: Stadt prämiert Foodsharer in Brandenburg an der Havel

Die meisten Lebensmittel landen unnötig auf dem Müll, wissen Brandenburgs Foodsharer. Deswegen retten sie Essbares aus Betrieben und teilen dies mit Privatpersonen. Ein Gewinn für alle Seiten.