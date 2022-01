Preise aus Lions-Adventskalender überreicht – Reisegutschein als Hauptpreis

Brandenburg/H

Ein Reisegutschein des ADAC-Reisebüros Brandenburg an der Havel im Wert von 1250 Euro – darüber kann sich der Besitzer des Lions-Adventskalenders mit der Losnummer 759 freuen. Der glückliche Gewinner aus Brandenburg an der Havel meldete sich und kann es nun kaum erwarten, seine neue Reise zu planen. Lions-Präsident Micheal Ammer nahm den Scheck am Mittwoch stellvertretend entgegen.

Große Freude auch bei Anke Skala: Sie hat mit ihrem Kalender ein ADAC-Fahrsicherheitstraining im Wert von 135 Euro gewonnen und durfte sich den Gutschein abholen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt versteckten sich 180 Preise im Gesamtwert von über 12.000 Euro hinter den liebevoll gestalteten Türchen des komplett ausverkauften Lions Adventskalenders 2021.

Alle Gewinner können sich ihre Preise bis zum 31. Januar bei den jeweiligen Sponsoren abholen. Im Falle der Nichteinlösung werden die Preise für den Adventskalender 2022 eingesetzt.

Die Einnahmen des diesjährigen Adventskalenders von insgesamt rund 12.000 Euro kommen folgenden Projekten zugute:

Sterntaleraktion der MAZ: kleine Freuden und Unterstützung von Menschen in der Region, die von Schicksalsschlägen getroffen wurden oder Hilfe im Alltag gebrauchen können.

Frauenhaus Brandenburg an der Havel: Anschaffung eines Geschirrspülers.

Havelradweg: Aufstellung einer Sitzbank.

Städtisches Klinikum Brandenburg: Finanzierung eines Stillstuhls.

Die Aktion des Lions-Adventskalenders wird seit Jahren von der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH, dem MAZ-Regionalverlag Brandenburg GmbH sowie weiteren Helfern und Partnern unterstützt.

Von MAZ