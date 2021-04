Brandenburg/H

Irgendwie sollte man manchen Stadtverwaltern empfehlen, doch mal den Elfenbeinturm im Rathaus zu verlassen. Und sich dann ohne Dienst-Fuhrpark und öffentlichen Nahverkehr durch die Stadt zu bewegen. Dann werden sie irgendwann auch aufs Taxi kommen – und sie werden sehen, dass am Nicolaiplatz oder in der Steinstraße kaum eine Mietdroschke steht und am Hauptbahnhof sind es meist auch nur zwei oder drei. Das hat nichts damit zu tun, dass die Brandenburger Taxi-Muffel sind, sondern die Entgelte bereits jetzt viel zu teuer sind. Das ewige Drehen an der Preisschraube macht es nie besser. Denn so gehen alle Betrieb kaputt. Entweder man überlässt es dem Markt, sich auf ein gesundes Maß zu schrumpfen. Oder man begrenzt die Zahl der Lizenzen, damit wenigstens die Übriggebliebenen noch ein halbwegs faires Auskommen haben.

Von André Wirsing