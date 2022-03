Premiere: Beim Summer Coding Festival lernen Brandenburger das Programmieren

Brandenburg/H

Ein neues Festival kommt nach Brandenburg an der Havel. Doch beim Summer Coding Festival (SCF) hören Gäste keine Musik. Sie erstellen neue Apps, suchen Schwachstellen von Websites, entdecken den Campus der Technischen Hochschule Brandenburg (THB) vor Ort und virtuell.

Brandenburger lernen, wie sie Apps programmieren

Olga Levinabetont, dass Anfänger keine Angst vorm Programmieren haben müssen. Quelle: THB

Professorin Olga Levina macht klar, warum das Event wichtig ist. „Programmiersprachen wie Java oder Python sind das Alphabet für zahlreiche Apps, Internetseiten und andere Computersoftware, mit denen Menschen überall im Alltag zu tun haben. Wer sie versteht, kann die eigene Softwarenutzung selbstbestimmter gestalten“, sagt sie der MAZ. Python gilt als vielfältig anwendbar, unter anderem in der Datenanalyse, zur Programmierung der Künstlichen Intelligenz (KI) bei Maschinen und bei der Systemadministration. Die Expertin für digitale Geschäftsprozesse betont, dass Anfänger oft die Finger vom Programmieren lassen, weil sie es sich nicht zutrauen und Angst vor Fehlern haben. Sie ist seit März 2021 an der TH und befasst sich mit der Ethik der Digitalisierung, dem Design von Informationssystemen, digitalen Plattformen und Forschungsmethoden der Wirtschaftsinformatik.

Levina und ihr Team zeigen, dass Coding nicht so schwer ist. Die Professorin macht klar, dass Coding das ideale Werkzeug für eigene Apps ist, denn auf diesem Wege seien Nutzer und Entwickler unabhängiger von großen Firmen und Lizenzen. Beim Festival sind alle Gäste ab einem Alter von 16 Jahren willkommen, bislang haben sich 28 Teilnehmer angemeldet. Besucher entdecken die virtuelle Pixelwelt der THB, die aussieht wie ein Videospiel in 2D. Hier haben Programmierer aus Legosteinen ein Modell der Realität erschaffen, in dem sich Besucher mit ihrem Avatar frei bewegen, mit Gegenständen interagieren, und per Video chatten. Nutzer beantworten Fragen zur Entwicklung von Webseiten und lösen gemeinsam Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.

Tipps für mehr Sicherheit im Netz

Für Olga Levina trainiert Coding das logische Denken, hilft zielstrebig Probleme zu lösen und erlaubt Ideen unabhängig und schnell von Lizenzen umzusetzen. Mit dem Programmieren können Anwender laut Levina digitale Produkte besser einschätzen und nach ihren Bedürfnissen anpassen. Beim SCF erfahren Gäste auch, wie sie sicherer in sozialen Netzwerken unterwegs sind. So empfiehlt Olga Levina empfiehlt Nutzern, bei Facebook, Instagram und Co. so wenig private Daten und Fotos wie möglich zu veröffentlichen. Das erste Festival läuft zwei Tage, bei gutem Wetter startet das Event vor dem Wirtschaftwissenschaftlichen Zentrum. Dann entscheidet jeder Gast, welche Programmiersprache er lernen oder testen will. Am Donnerstag, den 2. und Freitag, den 3. Juni startet das erste Summer Coding Festival an der Technischen Hochschule Brandenburg. Anmeldungen unter https://t1p.de/ai6y

Von André Großmann