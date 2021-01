Premiere: Brandenburger schreiben ein Lied zum Deutsch-Französischen Tag

Brandenburg/H

Ein neues Lied entsteht im Kopf von Clément Labail. Er sitzt mit seiner Partnerin Christina Gumz im Wohnzimmer und schreibt an einem Song zum Deutsch-Französischen Tag.

Virtuelle Premiere

„Beide Kulturen profitieren vom Miteinander und Musik verbindet. Wie das Lied heißt, ist noch unklar. Bislang habe ich nur eine Melodie im Kopf. Der Deutsch-Französische Tag ist wichtig und seit vier Jahren eine Tradition in Kirchmöser. Jetzt kann sich jeder zum ersten Mal bei der Videoplattform Zoom dazuschalten und Ideen einbringen“, sagt der 45-Jährige.

Er und Christina Gumz leiten den Verein „Ein Wort pour un autre“ am Wusterauer Anger, wollen neue Chancen ermöglichen und so Vorurteile abbauen. Das Paar führt das deutsch-französische Theater „Au fil de nuages“, was soviel wie „Über den Wolken“ heißt, zeigt Kindern und Jugendlichen mit Projekten die Kultur und Sprache des Nachbarlandes.

Hilfe für Künstler

Ortsvorsteher Carsten Eichmüller ( SPD) unterstützt die in Kirchmöser lebenden Künstler. Er und andere Bewohner wollen leer stehende Läden als Atelier, für Skulpturen und Ausstellungen nutzen. Seine Pläne bespricht er mit dem Leipziger Wohnungsunternehmen Vonovia, dem mehrere Wohnungen gehören und der Brandenburger Stadtverwaltung. „Diese Flächen wären eine Bereicherung für die Kultur und ich hoffe, dass in diesem Jahr endlich mehr Bewegung in die Sache kommt“, sagt der Kirchmöseraner.

Künstlerisches Experiment

Weil Verwandte von Clément Labail in der Normandie und in der Bretagne leben, fahren die Brandenburger sonst bis zu zweimal jährlich in die Grande Nation. „Momentan wünsche ich mir, dass alle so gesund wie möglich aus der Pandemie herauskommen. Und da zieht die Kultur natürlich mit“, sagt Christina Gumz.

Christina Gumz und Clément Labail sind ein Team.

Sie ist gespannt auf die virtuelle Premiere. „Das ist für uns ein Experiment. Wir sind gespannt, was sich Neues entwickelt. Vorkenntnisse sind nicht nötig, man braucht keine Hemmungen zu haben, die Kreativität hat keine Grenzen und wir haben einen Leitfaden. Leider können wir die beliebten Crêpes in diesem Jahr nicht durch die Internetleitung schieben, bieten dafür aber ein Chanson-Atelier an“, sagt Christina Gumz und träumt von einem Familienbesuch in der Normandie.

Info: Anmeldungen für den Deutsch-Französischen Tag sind bis zum 22. Januar per Mail an ein.wort.pour.un.autre@gmail.com möglich. Teilnehmer dürfen maximal 30 Jahre alt sein.

Der Aktionstag wurde 2003 zum 40. Jahrestag des Elysée-Vertrags geschaffen. Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag soll in beiden Ländern Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik klären.

Von André Großmann