Premiere: Brecht-Schüler befragen Bundestagskandidaten beim Speed-Dating

Bradenburg/H

Integration, Impfpflicht und Digitalisierung sorgen im Bertolt-Brecht-Gymnasium für Diskussionen zwischen Schülern und Politikern.

Zur Galerie Schüler befragen die Direktkandidaten zur Bundestagswahl im Bertolt-Brecht-Gymnasium. Die MAZ zeigt Eindrücke des Politiker-Speed-Datings.

50 Gymnasiasten mit Fragen

Beim ersten Bundestagswahl-Speed-Dating im Gymnasium stellen sich die Direktkandidaten im Wahlkreis 60 den Fragen von 50 Elftklässlern. Beim Event mit dem Namen „Dialog P“ haben Kommunalpolitiker neun Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten. Schulleiter Uwe Schröder gibt den Elftklässlern noch einen Tipp mit auf den Weg: „Fragt nach und lasst nicht locker“. Diesen Rat nehmen die Gymnasiasten ernst.

Zehn Schüler sitzen den Kommunalpolitikern gegenüber und stellen ihnen Fragen. Sie haben sich zwei Wochen auf das Event vorbereitet und im Unterricht die Wahlprogramme der Parteien recherchiert.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn die Zeit für Fragen zu einem Thema abgelaufen ist, wechseln die Bundestagskandidaten an den nächsten Tisch und widmen sich anderen Fachbereichen wie der Umwelt, Außenpolitik und Wirtschaft.

Digitalisierung als Unterrichtsfach

Zu den Themen zählt der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr, den die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU) nicht wiederholen würde. Tobias Bank von den Linken empfiehlt Digital- und Umweltbildung als neues Unterrichtsfach, während Sonja Eichwede (SPD) digitale Endgeräte wie Tablets und Laptops für jeden Schüler fordert.

„Jedes Kind muss in der Zukunft digital lernen. Ich bin kein Experte, würde aber sagen, dass es sinnvoll ist, in der Grundschule damit anzufangen. Zwar noch nicht in der ersten Klasse, aber vielleicht ab der dritten Klasse. Alles andere wäre fahrlässig“, sagt sie.

Während Tobias Bank auch mal früher an einem anderen Tisch sitzt, weil er alle Fragen beantwortet hat, gibt es Kandidaten wie Patrick Meinhardt von der FDP, die ihre Zeit überziehen.

Kandidatin der Grünen gegen Impfpflicht

Alexandra Pichl von den Grünen muss die Frage beantworten, wie die Gesellschaft mit ungeimpften Personen umgehen sollte. Sie spricht sich gegen eine Impfpflicht aus und betont, dass dies die Spaltung in der Gesellschaft vergrößern würde.

Die Schüler sind still, als Dietlind Tiemann bei einer Diskussion zur Migration sagt, dass sie illegale Einwanderer ausweisen würde. Diesen Satz würde auch Axel Brösicke von der AfD so unterschreiben. Tiemann betont aber auch, dass jeder Einwanderer die Chance bekommen muss, die deutsche Sprache zu erlernen, um sich besser zu integrieren.

Die Politiklehrer Luisa Stelle und Patrick Zok haben das Speed-Dating geplant. Doch warum haben sie das gemacht? „Wir wollten weg von der reinen Podiumsdiskussion, bei der die Kandidaten meist nur untereinander reden und nicht viele Fragen beantworten. Wir wollten die Schüler direkter miteinbeziehen“, sagt er.

Wünsche der Schüler

Die Fragerunden gefallen den Schülern. „Sonst stehen die Politiker auf der Bühne und halten ihre Reden und Monologe. Hier tauschen wir uns direkt mit ihnen aus, auf Augenhöhe“, sagt Niklas Rohrschneider. Die MAZ fragt Schüler, was sie abseits der mit den Lehrern abgestimmten Themen konkret im Alltag bewegt. Lara Näther und Lea Pempe sind sich sofort einig.

„Die Schulen in Brandenburg sind nicht digital genug. Wir brauchen eine viel bessere Ausstattung und müssen unser Datenvolumen im Unterricht nutzen, weil wir hier nicht mal WLAN haben“, sagen sie. Weil beide pendeln, wünschen sie sich in Brandenburg an der Havel bessere Taktungen bei Bussen und Straßenbahnen.

Auch nach dem Dialog P haben sie noch Lust auf Diskussionen. Sie würden am liebsten jetzt schon wählen, auch wenn dies bei der Bundestagswahl erst mit 18 Jahren möglich ist. Patrick Zok macht den Politikern und Schülern klar, welche Bedeutung das Event hat. „Hier sitzen die Wähler von morgen. Ihr seid die Zukunft“, sagt er.

Von André Großmann