Premiere: Erste Café Contact Challenge für Jugendliche

Brandenburg/H

Ein Turm aus Toilettenpapier, Bilder und Musikvideos entstehen bei der ersten Café Contact Challenge. Im neuen Wettbewerb stellen sich Jugendliche acht Aufgaben, die nächste Herausforderung sind Liegestütze im Wettlauf gegen die Zeit.

Test für die Muskeln

Sozialpädagoge Christian Kumlehn testet vorab im Saal des evangelischen Jugendhauses seine Muskelkraft und spricht die Teenager per Videoclip an. „Ich schaffe so um die 50 Wiederholungen und bin gespannt, wie sportlich ihr seid. Wer die meisten Liegestütze schafft, gewinnt“, sagt der 38-Jährige.

Sozialpädagoge Christian Kumlehn trainiert Liegestütze. Quelle: André Großmann

Seine Kolleginnen Petra Singer und Sabine Gallien sind stattdessen in der Werkstatt kreativ und zeichnen Bilder zum Thema „Was ist mir in den letzten Wochen besonders wichtig geworden?“

Jugendliche, die an der Challenge teilnehmen, senden ihre Fotos und Videoclips mit Ergebnis per E-Mail, Whatsapp, Facebook und Instagram an die Mitarbeiter im Café Contact. Dort veröffentlichen die Sozialpädagogen die Szenen auf ihrem Kanal.

Mitarbeiter vermissen Jugendliche

Die Café Contact Challenge ist für sie und ihre Kollegen zwar ein „Mittel, um neue Ideen zu entwickeln, Spaß mit den Jugendlichen zu haben, ohne dass diese im Haus sind“, dennoch vermissen sie die Besucher.

Die Teenager machen mit, so zeichnet Lea Friesecke einen Schmetterling und ein Fahrrad, Paula Friesecke sendet ein Frühlingsbild und Elias Thiel zeigt sich vor einem Berg aus Toilettenpapier.

Elias Thiel baut für die Café Contact Challenge einen Berg aus Toilettenpapier. Quelle: privat

Sieger gewinnt eine Reise

Bei einer der nächsten Prüfungen proben Jugendliche ihre Fähigkeiten beim Jonglieren. Tagessieger erhalten ein kostenloses Essen in der neuen Küche, wer insgesamt die meisten Punkte holt, gewinnt eine Reise.

Noch ist aber unklar, ob diese im Jahr 2020 stattfindet. Fraglich ist auch, wie der zukünftige Arbeitsalltag im Jugendhaus des evangelischen Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg in den nächsten Tagen und Wochen aussieht.

Datum der Wiedereröffnung unklar

Denn wann das Jugendhaus wieder öffnet, wissen die Mitarbeiter nicht. „Wir hoffen auf klare Signale der Politik und haben auch Ideen, wie wir mit einer begrenzten Anzahl an Gästen und den erforderlichen Mindestabständen wieder öffnen könnten“, sagt Petra Singer.

Die gelernte Erzieherin schlägt vor, sowohl den Saal im Obergeschoss als auch das Untergeschoss im Café Contact zu nutzen. „Das wäre natürlich möglich. Wenn wir wüssten, wie es weitergeht, würde uns das neue Hoffnung geben. Dann könnten wir auch besser planen“, sagt Christian Kumlehn.

Stille statt Action

Für seine Kollegin Sabine Gallien ist es noch ungewohnt, nur per Smartphone und Mail mit den Jugendlichen zu kommunizieren. Denn sonst schauen durchschnittlich 20 Teenager an einem Tag im Jugendhaus auf den Domlinden vorbei.

Aktuell herrscht wegen den Corona-Eindämmungsverordnungen aber Stille. „Am Anfang konnten wir viele Dinge erledigen, für die sonst die Zeit fehlte. Jetzt fragen wir uns aber, wann es wieder los geht. Wir wollen Kontakt haben, für die Jugendlichen da sein und an ihrem Leben teilhaben“, sagt die 41-Jährige.

Die „ Café Contact Challenge“ startet jeweils Dienstag und Donnerstag um 14 Uhr für Jugendliche im Alter von 10 bis 20 Jahren. Infos per Whatsapp an 01628770990.

Von André Großmann