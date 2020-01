Premiere: Erste Filmtheaterwerkstatt startet in Kirchmöser

Brandenburg/H

Die Flucht aus dem Gefängnis treibt Amélie Lavoleuse an. Die Französin sitzt als Häftling im Keller der ehemaligen Fleischerei am Wusterauer Anger. Die Szenen sind Teil eines Videodrehs für die erste Filmtheaterwerkstatt in Kirchmöser. Sie startet am 6. Januar unter dem Motto „Wir machen Kino- Kirchmöser zeigt sich“.

Diebin mit Improvisationstalent

Dabei öffnet sich für die Diebin plötzlich eine Tür, sie träumt von neuer Freiheit und hat eine Tasche voller Geld dabei. Die Brandenburgerin Christina Gumz stellt eine Inhaftierte dar. Sie trainiert mit Regisseur Clément Labail ihr Improvisationstalent.

Ein Film für Kirchmöser

„Der Film ist eine Geschichte für die Menschen aus der Region. Die Handlung spielt in Kirchmöser und der näheren Umgebung. Die Besucher der Filmtheaterwerkstatt sind besonders wichtig. Sie entwickeln die Ideen und zeigen, was sie bewegt. Dabei ist alles möglich. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt“, sagt der 44-Jährige.

Clément Labail lebt in Kirchmöser und ist der Regisseur der neuen Filmtheaterwerkstatt. Quelle: André Großmann

Mehrere Drehorte

Clément Labail denkt an Filmaufnahmen des Anglerheims in Kirchmöser-Ost, Clips vom einstigen Marktplatz am Wusterauer Anger und romantische Liebesszenen am Plauer See. „Das sind nur erste Überlegungen. Ich bin gespannt auf die Ideen der Menschen aus Kirchmöser“, sagt der gebürtige Franzose.

Die Videoclips entstehen mit einem Panasonic Camcorder, momentan befürwortet Regisseur Clément Labail eine Filmlänge von 60 bis 70 Minuten. Das Projekt stammt vom Verein „Ein Wort pour un autre“, die Begründer suchen noch nach professionellen Unterstützern für den Videoschnitt und könnten Helfern bis zu 900 Euro für ihre Dienstleistung zahlen.

Leidenschaft für Filme

Clément Labail ist es wichtig, seine Leidenschaft für Filme mit anderen Menschen zu teilen. Der 44-Jährige gibt Tipps für die Darstellung vor der Kamera und das ideale Sprechtempo. „Kein Besucher muss Lampenfieber haben, der Dreh soll eine Erfahrung mit entspannter Atmosphäre sein“, sagt der Kirchmöseraner.

Start der neuen Filmtheaterwerkstatt Die erste Filmtheaterwerkstatt zum Motto „ Kirchmöser zeigt sich- wir machen Kino“ startet Montag, den 6. Januar um 18 Uhr. Gäste können im Theateratelier der ehemaligen Fleischerei am Wusterauer Anger 15 dabei sein. Anmeldungen sind erwünscht und per E-Mail an ein.wort.pour.un.autre@gmail.com möglich.

Bei der Filmtheaterwerkstatt redet er mit Gästen über Ideen, Pläne für das Drehbuch und die Besetzung der Rollen. „Ich werde alles versuchen, dass die Charaktere zu den Darstellern passen“, sagt der Schauspieler.

Dreharbeiten beginnen Ende Februar

Gemeinsam mit Partnerin Christina Gumz lebt er seit 2016 in Kirchmöser. Das Paar betreibt das „Théâtre au fil des nuages“ (frei übersetzt: Das Ziehen der Wolken am Himmel) und bringt den Menschen im Brandenburger Stadtteil die französische Lebensart näher.

Mit ihrem neuen Projekt wollen sie die Arbeit ihres Theaterateliers fortsetzen. Als Regisseure burlesker Stummfilme sammelten die Künstler erste Erfahrungen in der Produktion.

Projektleiterin Christina Gumz sieht in der Filmtheaterwerkstatt die Chance, dass Brandenburger einen anderen Bezug zum Stadtteil Kirchmöser entwickeln. „Bei einem Filmprojekt denke und träume ich nochmal ganz anders. So entsteht vielleicht eine neue Perspektive auf die Umgebung und die Nachbarschaft“, sagt die 38-Jährige.

Sie empfindet Kirchmöser als inspirierend, vor allem die verwinkelten Gassen in der Nähe des Wusterauer Angers. Die ersten Dreharbeiten könnten laut Clément Labail Ende Februar beginnen, der fertige Film soll am 28. August zum Start des Festivals „ Kirchmöser Ufermomente 2020“ gezeigt werden.

Experiment als neues Abenteuer

Christina Gumz und Clément Labail sind gespannt auf neue Abenteuer. „Dieses Filmexperiment kann zeigen, wie die Menschen leben und welche Schwierigkeiten sie im Leben haben“, sagt der Regisseur.

Mit den neuen Erfahrungen möchte er arbeiten, lernen, sich künstlerisch auseinandersetzen. Schauspiel kann laut Labail das Selbstvertrauen der Menschen stärken und ihnen helfen, neue Freundschaften zu finden.

Von André Großmann